TİKA, Afganistan'daki Hastaneye Yoğun Bakım Malzeme Desteği Sağladı

TİKA'dan Sağlık Alanında Önemli Destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın batı vilayetlerine hizmet veren Herat Bölge Hastanesinin yoğun bakım ünitesine tıbbi ekipman desteği sağladı. Bu önemli destek, Afganistan'da devam eden kalkınma projeleri çerçevesinde gerçekleşti.

Temin Edilen Ekipmanlar

TİKA Herat Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, hastaneye ihtiyaç duyulan 5 hasta yatağı, 5 hastabaşı monitörü, 1 vantilatör, 1 aspiratör cihazı, 5 laringoskop ve 1 adet 3 problu eko cihazı temin edildi. Ekipmanların teslim törenine TİKA Herat Ofisi Koordinatörü Arafat Deniz, Herat Bölge Hastanesi Müdürü Muhammed İbrahim Enis ve çok sayıda doktor katıldı.

Projeye Yönelik Açıklamalar

Arafat Deniz, yaptığı konuşmada, Herat sağlık müdürlüğü ve bölge hastanesinin talepleri doğrultusunda bu projeyi başlattıklarını belirterek, çevre vilayetler olan Badgis, Farah, Nimruz ve Faryab gibi şehirlerden de hasta çeken hastanenin ihtiyaçlarını karşılama arzusunda olduklarını vurguladı. Deniz, TİKA'nın her zaman sağlık ve eğitime önem verdiğini kaydederek, "Bundan sonra da sağlık alanındaki ihtiyaçlar doğrultusunda çalışmalara devam etmeyi düşünüyoruz," dedi.

Hastane Müdüründen Teşekkür

Herat Bölge Hastanesi Müdürü Muhammed İbrahim Enis ise, TİKA'nın teslim ettiği ekipmanların kalitesine dikkat çekerek, "Özellikle eko cihazı bizim için hayatiydi ve yoğun bakım ünitesinde yoktu. Tüm bu malzemelerle yoğun bakım ünitesinin hayati tehlike yaşayan hastaları karşılama bakımından kapasitesi artırılmış oldu. Bunun için TİKA ve Türkiye'ye çok teşekkür ederiz," ifadelerini kullandı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın batı vilayetlerine hizmet veren Herat Bölge Hastanesinin yoğun bakım ünitesine tıbbi ekipman desteği sağladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın batı vilayetlerine hizmet veren Herat Bölge Hastanesinin yoğun bakım ünitesine tıbbi ekipman desteği sağladı.