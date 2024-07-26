TİKA, Afganistan'daki Sanat Merkezi İçin Malzeme Desteği Sağladı

TİKA'dan Afganistan'a Destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde yer alan bir sanat merkezine malzeme desteğinde bulundu. Bu destek ile sanat merkezi çalışanlarının ve öğrencilerin yaratıcılıkları için gerekli olan kaynaklar temin edildi.

Sanat Merkezine Yapılan Destek

TİKA'nın Herat Ofisi, Herat Darülfünun Heriva El Sanatları Merkezine önemli malzemeler sağladı. Malzeme listesi arasında masa, sandalye, ışıklı çizim masası, ebru, hat, tezhip, minyatür kağıtları ve boya malzemeleri gibi pek çok ürün yer aldı.

Önemli Konuşmalar ve Teşekkürler

Malzemelerin teslim töreninde konuşan Herat Kültür ve Enformasyon Müdürlüğü Basın ve Yayın Birimi Müdürü Ahmed Ferid Eyyubi, "TİKA ve Türkiye'ye, Heratlı sanatçıları desteklemeye yönelik işbirliği nedeniyle teşekkür ediyorum," dedi. Ayrıca, Turizm Birimi Müdürü Rahmetullah Muhammedi, "Bu destekler sayesinde Afganistan el sanatlarını dünyaya tanıtmayı hedefliyoruz," şeklinde konuştu.

TİKA'nın Rolü ve Gelecek Planları

TİKA Herat Ofisi Koordinatörü Arafat Deniz, "İki yıl önce burada fırsatların yetersiz olduğunu gördüm. Bugün ise birçok sanat alanında kursların aktif hale geldiğini görüyoruz," şeklinde belirtti. Deniz, ayrıca yerel kültür ve sanatı tanıtmak, bölgedeki turizm ve ekonomiyi canlandırmak için çalışmalara devam edeceklerini vurguladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde bulunan bir sanat merkezine malzeme desteğinde bulundu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde bulunan bir sanat merkezine malzeme desteğinde bulundu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde bulunan bir sanat merkezine malzeme desteğinde bulundu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde bulunan bir sanat merkezine malzeme desteğinde bulundu.