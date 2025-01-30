TİKA, Arnavutluk'taki Yaşlı Bakımevine Tadilat ve Donanım Desteği Sağladı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Arnavutluk'un Fier ilinde bulunan yaşlı bakımevine önemli bir donanım desteği sağlayarak tadilat gerçekleştirdi.

Tadilatın ardından düzenlenen açılış törenine Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, TİKA Tiran Koordinatörü Mustafa Ata, Fier Belediye Başkan Yardımcısı Suela Prifti, Fier Yaşlı Bakımevi Müdürü Dorina Gjino, Tiran Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Metin Bulut ve Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi yetkilileri katıldı. Ayrıca bakımevinde kalan yaşlılar da bu özel anı paylaştı.

Büyükelçi Atay, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye ile Arnavutluk arasında kökleri yüzyıllara dayanan kardeşlik ve dostluk bağının önemine değinerek, TİKA tarafından tamamlanan bu projeyle yaşlıların günlük yaşamlarının kolaylaştırılmasına katkı sağlandığını vurguladı.

Yaşlı Bakımevi Müdürü Dorina Gjino, Türk halkına teşekkür ederek, "Bu proje hem yaşlılarımızın hayatını kolaylaştırdı hem de onlara kaliteli bir hizmet vermemizi sağladı" ifadelerini kullandı.

Ayrıca açılış töreni öncesinde Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi'nde görevli doktorlar, yaşlı bakımevi sakinlerine sağlık taraması gerçekleştirdi.

TİKA, bakımevindeki yatak odaları, yemekhane, televizyon odası, teras dinlenme alanı, revir ve çamaşırhane odasının tadilatını gerçekleştirdi ve gerekli donanımları sağladı.

1960'tan beri faaliyette olan Fier Yaşlı Bakımevi, 55 kişilik kapasitesi ile ülke genelindeki en büyük yaşlı bakımevi olarak dikkat çekiyor. Bakımevi, toplamda 29 odadan oluşmakta ve kadınlar ile erkekler için iki ayrı bölüm bulunmaktadır.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Arnavutluk'un Fier ilinde bulunan yaşlı bakımevine donanım desteği sağlayarak tadilatını yaptı. Tadilatın ardından düzenlenen açılış törenine Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, TİKA Tiran Koordinatörü Mustafa Ata, Fier Belediye Başkan Yardımcısı Suela Prifti, Fier Yaşlı Bakımevi Müdürü Dorina Gjino, Tiran Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Metin Bulut, Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi yetkilileri, görevli doktorlar ile bakımevinde kalan yaşlılar katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Arnavutluk'un Fier ilinde bulunan yaşlı bakımevine donanım desteği sağlayarak tadilatını yaptı. Tadilatın ardından düzenlenen açılış törenine Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, TİKA Tiran Koordinatörü Mustafa Ata, Fier Belediye Başkan Yardımcısı Suela Prifti, Fier Yaşlı Bakımevi Müdürü Dorina Gjino, Tiran Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Metin Bulut, Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi yetkilileri, görevli doktorlar ile bakımevinde kalan yaşlılar katıldı.