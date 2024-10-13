TİKA, Azerbaycan'da "Postoperatif Bakım Eğitimi" Düzenledi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Azerbaycan'da sağlık alanındaki uzmanlığını artırmak amacıyla bir eğitim programı gerçekleştirdi. Eğitim, Azerbaycan Tıbbi Bölgesel Birimler Yönetim Birliği (TABİB) işbirliği ile 07-12 Ekim tarihleri arasında Bakü, Sumgayıt ve Lenkeran şehirlerinde yapıldı.

Eğitim Programının İçeriği

Bu eğitim programında toplam 70 Azerbaycanlı doktor, sıvı elektrolit resütitasyonu, nutrisyon ve şok tedavileri üzerine eğitim aldı. Katılımcılar, modern tıbbi teknikler hakkında kapsamlı bilgilere sahip oldu.

Sertifika Töreni

Bakü'de gerçekleştirilen sertifika törenine TİKA Bakü Program Koordinatörü Hayrettin Özçelik, TABİB yetkilileri, hastane yöneticileri ve doktorlar katıldı. Özçelik, TİKA'nın Azerbaycan'da sağlık projelerine verdiği önemi vurgulayarak, bugüne kadar gerçekleştirdikleri 132 sağlık projesinden bahsetti.

Uzmanlardan Değerli Bilgiler

Eğitimcilerden Doç. Dr. Kazım Çağlar Özçelik, Ankara Etlik Şehir Hastanesi Cerrahi Onkoloji Kliniği'nden, Azerbaycanlı doktorlara postoperatif hastaların sıvı-elektrolit tedavisi ve beslenme desteği konusunda bilgi verdiklerini belirtti.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. İsmail Ağababaoğlu ise, Azerbaycan'daki doktorlarla postoperatif bakım ve cerrahi deneyimlerini paylaştıklarını ifade etti.

TİKA, sağlık alanında böyle eğitim projeleri ile Azerbaycan'daki sağlık çalışanlarının bilgi ve becerilerinin artırılmasına devam edecektir.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Azerbaycan'daki doktorlar için "Postoperatif Bakım Eğitimi" düzenledi. Bakü'de yapılan sertifika törenine TİKA Bakü Program Koordinatörü Hayrettin Özçelik, TABİB yetkilileri, hastane yöneticileri ve doktorlar katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Azerbaycan'daki doktorlar için "Postoperatif Bakım Eğitimi" düzenledi. Bakü'de yapılan sertifika törenine TİKA Bakü Program Koordinatörü Hayrettin Özçelik, TABİB yetkilileri, hastane yöneticileri ve doktorlar katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Azerbaycan'daki doktorlar için "Postoperatif Bakım Eğitimi" düzenledi. Bakü'de yapılan sertifika törenine TİKA Bakü Program Koordinatörü Hayrettin Özçelik, TABİB yetkilileri, hastane yöneticileri ve doktorlar katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Azerbaycan'daki doktorlar için "Postoperatif Bakım Eğitimi" düzenledi. Bakü'de yapılan sertifika törenine TİKA Bakü Program Koordinatörü Hayrettin Özçelik, TABİB yetkilileri, hastane yöneticileri ve doktorlar katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Azerbaycan'daki doktorlar için "Postoperatif Bakım Eğitimi" düzenledi. Bakü'de yapılan sertifika törenine TİKA Bakü Program Koordinatörü Hayrettin Özçelik, TABİB yetkilileri, hastane yöneticileri ve doktorlar katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Azerbaycan'daki doktorlar için "Postoperatif Bakım Eğitimi" düzenledi. Bakü'de yapılan sertifika törenine TİKA Bakü Program Koordinatörü Hayrettin Özçelik, TABİB yetkilileri, hastane yöneticileri ve doktorlar katıldı.