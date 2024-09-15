TİKA, Azerbaycan'daki Öğrencilere Destek Verdi

TİKA, Azerbaycan'da 500 ilkokul öğrencisine okul malzemesi ve çantası dağıttı.

Yayın Tarihi: 15.09.2024 13:24
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 13:56
TİKA, Azerbaycan'daki Öğrencilere Destek Verdi

TİKA'dan Azerbaycan'da Eğitim Destek Projesi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Azerbaycan'da ihtiyaç sahibi 500 ilköğretim öğrencisine okul malzemesi ve çantası dağıtımında bulundu.

Proje Detayları

TİKA'nın Bakü Program Koordinatörlüğü ile Türkiye'nin Gence Başkonsolosluğu işbirliğinde gerçekleştirilen proje, Samuh, Göygöl, Gedebey, Daşkesen ve Goranboy illerindeki köy okullarındaki öğrencilere yönelik tasarlandı.

Törene Katılanlar

Göygöl'de düzenlenen özel törene, Türkiye'nin Gence Başkonsolosu Recep Öztop, Göygöl Vali Yardımcısı Kemale İbrahimova, TİKA Bakü Program Koordinatörü Hayrettin Özçelik, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katılım sağladı.

Yetkililerin Açıklamaları

Başkonsolos Öztop, törendeki konuşmasında, Türkiye'nin eğitim alanındaki desteklerinin önemine değinerek öğrencilere başarılar diledi. TİKA Koordinatörü Özçelik ise eğitimin sürekli bir süreç olduğunu vurgulayarak, Azerbaycan'da eğitimi desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.

Göygöl Vali Yardımcısı İbrahimova, yeni eğitim yılı öncesinde öğrencilere yapılan bu desteğin yüzlerini güldürdüğünü belirterek Türkiye ve TİKA'ya teşekkür etti.

İkinci Tören Samuh'ta Gerçekleşti

Destek projesinin ikinci aşaması ise Samuh ilinin Seyidler köyünde gerçekleştirildi. Samuh Valisi Firdovsi Aliyev, Türkiye ve TİKA'ya teşekkür ederek, verilen destekle öğrencilerin daha azimle çalışacaklarına inandığını ifade etti.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Azerbaycan'da 500 ilköğretim öğrencisine okul...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Azerbaycan'da 500 ilköğretim öğrencisine okul malzemesi ve okul çantası dağıttı. TİKA Bakü Program Koordinatörlüğü ile Türkiye'nin Gence Başkonsolosluğunun iş birliğinde hayata geçirilen proje kapsamında, Göygöl ilinde tören düzenlendi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Azerbaycan'da 500 ilköğretim öğrencisine okul...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Azerbaycan'da 500 ilköğretim öğrencisine okul malzemesi ve okul çantası dağıttı. TİKA Bakü Program Koordinatörlüğü ile Türkiye'nin Gence Başkonsolosluğunun iş birliğinde hayata geçirilen proje kapsamında, Göygöl ilinde tören düzenlendi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Azerbaycan'da 500 ilköğretim öğrencisine okul...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Azerbaycan'da 500 ilköğretim öğrencisine okul malzemesi ve okul çantası dağıttı. TİKA Bakü Program Koordinatörlüğü ile Türkiye'nin Gence Başkonsolosluğunun iş birliğinde hayata geçirilen proje kapsamında, Göygöl ilinde tören düzenlendi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Azerbaycan'da 500 ilköğretim öğrencisine okul...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Azerbaycan'da 500 ilköğretim öğrencisine okul malzemesi ve okul çantası dağıttı. TİKA Bakü Program Koordinatörlüğü ile Türkiye'nin Gence Başkonsolosluğunun iş birliğinde hayata geçirilen proje kapsamında, Göygöl ilinde tören düzenlendi.

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