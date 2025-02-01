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TİKA, Bakü'de 14 Ülkeden Arıcıları Buluşturdu

TİKA'nın desteğiyle Bakü'de düzenlenen 1. Api Avrasya Arıcılık Kongresi, 14 ülkeden 200'den fazla arıcının katılımıyla gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 21:32
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 21:34
TİKA, Bakü'de 14 Ülkeden Arıcıları Buluşturdu

Azerbaycan'da Uluslararası Arıcılık Kongresi

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından düzenlenen "1. Api Avrasya Arıcılık Kongresi" gerçekleştirildi. Katılımcılar arasında 14 farklı ülkeden 200'den fazla profesyonel arıcı, bilim insanı, arıcılık kuruluşları temsilcileri ve iş insanları yer aldı.

Kongreye Katılan Ülkeler ve Temsilcileri

Kongreye; Azerbaycan ve Türkiye'nin yanı sıra Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Gürcistan, Kuzey Makedonya, Ukrayna, ABD, Güney Kore, İran ve Rusya Federasyonu gibi ülkelerden katılımcılar ilgiyle takip edildi. Açılışta, Azerbaycan Küçük ve Orta Ölçekli İşlemlerin Geliştirilmesi Ajansı (KOBİA) Başkanı Orhan Memmedov, Azerbaycan Arıcılar Birliği Başkanı Bedreddin Hasretov, TİKA Bakü Program Koordinatörü Hayrettin Özçelik gibi önemli isimler yer aldı.

Arıcılığın Ekonomik Önemi Vurgulandı

KOBİA Başkanı Orhan Memmedov, arıcılığın yalnızca tarım ve hayvancılıkla sınırlı kalmayıp, birçok ekonomik alanı etkileyen yaşamsal bir faaliyet olduğunun altını çizdi. Arıcılığın yeşil ekonomi ve yaşanabilir dünya açısından büyük bir rolü vardır, dedi.

TİKA’nın Desteğiyle Arıcılık Alanında Gelişmeler

TİKA Bakü Program Koordinatörü Hayrettin Özçelik ise Azerbaycan'ın geniş iklim çeşitliliği ve verimli topraklarıyla arıcılık faaliyetleri için büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirtti. Ayrıca, TİKA'nın 2008 yılından bu yana gerçekleştirdiği projelere de dikkat çekti.

Uzmanlar Bilgi ve Deneyim Paylaştı

Kongrede, Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Sevgi Kolaylı, arıcılık ürünlerinde kalite ve güvenlik ile küresel pazarlara çıkış imkanları üzerine bir sunum gerçekleştirdi. Ayrıca, Ukraynalı arıcılık uzmanı Vladimir Malihin ve ABD'den Dr. Dan Aurell, arı yetiştiriciliği ve hastalıkları konusundaki deneyimlerini paylaştı.

Uluslararası İşbirliği ve Deneyim Paylaşımı

Azerbaycan Arıcılar Birliği Başkanı Bedreddin Hasretov, farklı ülkelerden gelen uzmanların bilgilerini paylaşma fırsatı sunduğu için TİKA'ya teşekkür etti. Kongre, arıcılıkla ilgili önemli konuların tartışılmasına ve arıcılar arasında bilgi alışverişine olanak sağladı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA)...

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle 14 ülkeden arıcıların katılımıyla "1. Api Avrasya Arıcılık Kongresi" yapıldı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA)...

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle 14 ülkeden arıcıların katılımıyla "1. Api Avrasya Arıcılık Kongresi" yapıldı.

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