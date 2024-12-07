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TİKA Başkanı Kayalar, Azerbaycan'da Önemli Projelerin Açılışını Gerçekleştirdi

TİKA Başkanı Serkan Kayalar, Azerbaycan'da çeşitli projelerin açılışını yaparak Türk-Azerbaycan ilişkilerini güçlendirdi.

Yayın Tarihi: 07.12.2024 19:44
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 21:40
TİKA Başkanı Kayalar, Azerbaycan'da Önemli Projelerin Açılışını Gerçekleştirdi

TİKA Başkanı Kayalar Azerbaycan'da Önemli Projelerin Açılışını Gerçekleştirdi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serkan Kayalar, Azerbaycan'daki temasları sırasında önemli projelerin açılışını yaptı. Kayalar'a, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı eşlik etti.

Azerbaycan'daki Görüşmeler

Kayar, ilk olarak Azerbaycan Kültür Bakanı Adil Kerimli ile bir araya gelerek, TİKA'nın Azerbaycan'daki projelerine dair bilgi alışverişinde bulundu. Ardından, Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Uluslararası Kalkınmaya Yardım Ajansı (AIDA) Başkanı Elmeddin Mehdiyev ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Geliştirilmesi Ajansı Başkanı Orhan Memmedeov ile ayrı görüşmeler gerçekleştirdi. Bu görüşmeler, yeni iş birliği fırsatlarını ele almak amacı taşıyordu.

TİKA'dan Ailelere Destek

Kayalar, Aile Ekonomisine Kolay Destek (ABAD) kuruluşuna sağlanan aracın teslim törenine katılarak, aracın anahtarını ABAD Müdürü Rufat Elçiyev

Sumgayıt’ta Gastroturizm Akademisi Açıldı

TİKA, Azerbaycan Sağlık ve Termal Turizmin Desteklenmesi Birliği ile işbirliği içinde, Sumgayıt'ta yeni bir Gastroturizm Akademisi açtı. Kayalar’ın katılımıyla gerçekleştirilen açılışta, yılda 4 binden fazla kursiyere çeşitli alanlarda eğitim verileceği kaydedildi.

Gence Tıp Koleji Gençlik Merkezi Faaliyete Geçti

Kayalar, Gence Tıp Koleji bünyesinde TİKA tarafından kurulan Gençlik Merkezi'nin açılışını yaptı. Açılışta, öğrenciler tarafından gerçekleştirilen müzik ve dans gösterileri büyük beğeni topladı.

Şeyhzamanlı Ailesi Nuri Paşa Müze Evi Ziyareti

TİKA Başkanı, TİKA’nın yürüttüğü projenin bir parçası olarak, Gence'de müzeye dönüştürülen Şeyhzamanlı Ailesi Nuri Paşa Müze Evini ziyaret etti. Burada, Kafkas İslam Ordusu komutanı Nuri Paşa'nın hatıralarının yaşatıldığı bilgilendirildi.

Azerbaycan'daki Türk Şehitliklerinde Bayrak Yenileme

Meydan okuma adına, Kayalar, Azerbaycan'daki Türk şehitliklerinde bayrak değişimi gerçekleştirdi. Bu ziyaret, Türk ve Azerbaycan bayraklarının değiştirilmesiyle sonlandırıldı.

Alban-Udi Hristiyan Topluluğu için Eğitim Merkezi Açıldı

Kayalar, Kafkasya'nın kadim halklarından olan Alban-Udi Hristiyan Topluluğu için yeni bir eğitim merkezi açılışında bulundu. Merkez, gençlerin eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmayı hedefliyor.

TİKA Başkanı Kayalar, gerçekleştirilen projelerin Türk-Azerbaycan ilişkilerini güçlendireceğine ve yerel halkın hayat standardını yükselteceğine vurgu yaptı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serkan Kayalar, temaslarda bulunmak üzere...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serkan Kayalar, temaslarda bulunmak üzere gittiği Azerbaycan'da ikili görüşmeler ve TİKA projelerinin açılışlarını gerçekleştirdi. TİKA ve Azerbaycan Sağlık ve Termal Turizmin Desteklenmesi Birliği ile işbirliğinde, Azerbaycan'da turizm ve hizmet sektöründe nitelikli insan gücü potansiyelinin artırılması ve istihdama katkı sağlanması amacıyla ülkenin nüfus bakımından ikinci büyük kenti olan Sumgayıt'ta kurulan Gastroturizm Akademisi, TİKA Başkanı Kayalar'ın katıldığı törenle açıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serkan Kayalar, temaslarda bulunmak üzere...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serkan Kayalar, temaslarda bulunmak üzere gittiği Azerbaycan'da ikili görüşmeler ve TİKA projelerinin açılışlarını gerçekleştirdi. TİKA ve Azerbaycan Sağlık ve Termal Turizmin Desteklenmesi Birliği ile işbirliğinde, Azerbaycan'da turizm ve hizmet sektöründe nitelikli insan gücü potansiyelinin artırılması ve istihdama katkı sağlanması amacıyla ülkenin nüfus bakımından ikinci büyük kenti olan Sumgayıt'ta kurulan Gastroturizm Akademisi, TİKA Başkanı Kayalar'ın katıldığı törenle açıldı.

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