TİKA Başkanı Kayalar Azerbaycan'da Önemli Projelerin Açılışını Gerçekleştirdi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serkan Kayalar, Azerbaycan'daki temasları sırasında önemli projelerin açılışını yaptı. Kayalar'a, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı eşlik etti.

Azerbaycan'daki Görüşmeler

Kayar, ilk olarak Azerbaycan Kültür Bakanı Adil Kerimli ile bir araya gelerek, TİKA'nın Azerbaycan'daki projelerine dair bilgi alışverişinde bulundu. Ardından, Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Uluslararası Kalkınmaya Yardım Ajansı (AIDA) Başkanı Elmeddin Mehdiyev ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Geliştirilmesi Ajansı Başkanı Orhan Memmedeov ile ayrı görüşmeler gerçekleştirdi. Bu görüşmeler, yeni iş birliği fırsatlarını ele almak amacı taşıyordu.

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