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TİKA, Bosna Hersek'e Arama Kurtarma Araçları Sağladı

TİKA, Bosna Hersek'e arama kurtarma projeleri için araç teslim etti, işbirliklerinin önemine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 21:13
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 21:29
TİKA, Bosna Hersek'e Arama Kurtarma Araçları Sağladı

TİKA’dan Bosna Hersek’e Destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Bosna Hersek Federasyonu Dağ Kurtarma Birimi’ne (GSS FBİH) arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılmak üzere modern araçlar sağladı.

Teslim Töreni ve Konuklar

Teslim törenine, TİKA Başkanı Serkan Kayalar, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonu’nda görevde bulunan Bosna Hersek Türk Temsil Heyeti Başkanı Kurmay Albay Ahmet Kösem, TİKA Bosna Hersek Koordinatörü Erdinç Işık ve GSS FBİH gönüllüleri katıldı.

Kayalar’ın Açıklamaları

Serkan Kayalar, törende gazetecilere yaptığı açıklamada, Bosna Hersek’te bulunmaktan mutluluk duyduklarını ve GSS FBİH ile uzun yıllar süren işbirliklerinin önemine vurgu yaptı.

Kayalar, "Bu yıl da arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılmak üzere bir aracımızı törenle gönüllülere teslim ettik. Bu projeler hayat kurtaran önemli çalışmalardır. Geçtiğimiz yıllardaki işbirliklerimiz, 6 Şubat depremlerinde can kurtarmada büyük rol oynamıştır. Bosna Hersek’ten birçok ekip Türkiye’ye destek vermeye geldi, bunlar arasında GSS FBİH de vardı. Kendilerine buradan teşekkür ediyoruz," dedi.

Gelecek Perspektifi

Kayalar, GSS FBİH’in kapasitesinin artmasına katkıda bulunduklarını, gelecekte de işbirliklerinin süreceğini belirtti.

Diğer Görüşmeler

Saraybosna ziyaretleri kapsamında Kayalar, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic ve Bosna Hersek İslam Birliği Başkan Yardımcısı Enes Ljevakovic ile de görüştü. Ayrıca, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in kabrinin bulunduğu Kovaçi Şehitliği'ni ziyaret etti. Bu ziyarette, Büyükelçi Girgin de Kayalar’a eşlik etti.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), arama kurtarma faaliyetlerinde...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılmak üzere Bosna Hersek Federasyonu Dağ Kurtarma Birimi'ne (GSS FBİH) araç teslim edildi. Teslim törenine, TİKA Başkanı Serkan Kayalar (solda), Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin (sol 2), Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonu'nda görevli Bosna Hersek Türk Temsil Heyeti Başkanı Kurmay Albay Ahmet Kösem, TİKA Bosna Hersek Koordinatörü Erdinç Işık ile GSS FBİH gönüllüleri katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), arama kurtarma faaliyetlerinde...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılmak üzere Bosna Hersek Federasyonu Dağ Kurtarma Birimi'ne (GSS FBİH) araç teslim edildi. Teslim törenine, TİKA Başkanı Serkan Kayalar (solda), Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin (sol 2), Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonu'nda görevli Bosna Hersek Türk Temsil Heyeti Başkanı Kurmay Albay Ahmet Kösem, TİKA Bosna Hersek Koordinatörü Erdinç Işık ile GSS FBİH gönüllüleri katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), arama kurtarma faaliyetlerinde...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılmak üzere Bosna Hersek Federasyonu Dağ Kurtarma Birimi'ne (GSS FBİH) araç teslim edildi. Teslim törenine, TİKA Başkanı Serkan Kayalar (solda), Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin (sol 2), Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonu'nda görevli Bosna Hersek Türk Temsil Heyeti Başkanı Kurmay Albay Ahmet Kösem, TİKA Bosna Hersek Koordinatörü Erdinç Işık ile GSS FBİH gönüllüleri katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), arama kurtarma faaliyetlerinde...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılmak üzere Bosna Hersek Federasyonu Dağ Kurtarma Birimi'ne (GSS FBİH) araç teslim edildi. Teslim törenine, TİKA Başkanı Serkan Kayalar (solda), Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin (sol 2), Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonu'nda görevli Bosna Hersek Türk Temsil Heyeti Başkanı Kurmay Albay Ahmet Kösem, TİKA Bosna Hersek Koordinatörü Erdinç Işık ile GSS FBİH gönüllüleri katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), arama kurtarma faaliyetlerinde...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılmak üzere Bosna Hersek Federasyonu Dağ Kurtarma Birimi'ne (GSS FBİH) araç teslim edildi. Teslim törenine, TİKA Başkanı Serkan Kayalar (solda), Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin (sol 2), Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonu'nda görevli Bosna Hersek Türk Temsil Heyeti Başkanı Kurmay Albay Ahmet Kösem, TİKA Bosna Hersek Koordinatörü Erdinç Işık ile GSS FBİH gönüllüleri katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), arama kurtarma faaliyetlerinde...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılmak üzere Bosna Hersek Federasyonu Dağ Kurtarma Birimi'ne (GSS FBİH) araç teslim edildi. Teslim törenine, TİKA Başkanı Serkan Kayalar (solda), Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin (sol 2), Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonu'nda görevli Bosna Hersek Türk Temsil Heyeti Başkanı Kurmay Albay Ahmet Kösem, TİKA Bosna Hersek Koordinatörü Erdinç Işık ile GSS FBİH gönüllüleri katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), arama kurtarma faaliyetlerinde...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılmak üzere Bosna Hersek Federasyonu Dağ Kurtarma Birimi'ne (GSS FBİH) araç teslim edildi. Teslim törenine, TİKA Başkanı Serkan Kayalar (solda), Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin (sol 2), Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonu'nda görevli Bosna Hersek Türk Temsil Heyeti Başkanı Kurmay Albay Ahmet Kösem, TİKA Bosna Hersek Koordinatörü Erdinç Işık ile GSS FBİH gönüllüleri katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), arama kurtarma faaliyetlerinde...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılmak üzere Bosna Hersek Federasyonu Dağ Kurtarma Birimi'ne (GSS FBİH) araç teslim edildi. Teslim törenine, TİKA Başkanı Serkan Kayalar (solda), Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin (sol 2), Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonu'nda görevli Bosna Hersek Türk Temsil Heyeti Başkanı Kurmay Albay Ahmet Kösem, TİKA Bosna Hersek Koordinatörü Erdinç Işık ile GSS FBİH gönüllüleri katıldı.

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