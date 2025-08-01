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TİKA, Bosna Hersek'te Kadına Yönelik Şiddete Karşı Eğitim Düzenledi

TİKA, Bosna Hersek'te kadına karşı şiddetle mücadele eğitimi düzenleyerek sertifika töreni gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 01.08.2025 17:35
Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 17:35
TİKA, Bosna Hersek'te Kadına Yönelik Şiddete Karşı Eğitim Düzenledi

TİKA'dan Aile İçi Şiddetle Mücadele Eğitimine Büyük Destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bosna Hersek'te "Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Eğitimi" düzenledi. Bu eğitim çerçevesinde verilen sertifikalar için kutlama töreni gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı ve Bosna Hersek Federasyonu İçişleri Bakanlığı işbirliğiyle yapılan eğitim, Bosna Hersekli polis memurlarına yönelikti. Sertifika törenine Bosna Hersek Federasyonu İçişleri Bakanı Ramo Isak, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki, TİKA Saraybosna Koordinatörü Erdinç Işık ve birçok davetli katıldı.

Bakan Isak, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadelenin önemini vurgulayarak, "TİKA gibi güçlü bir kurumla işbirliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi. Büyükelçi Akseki de kadına yönelik şiddetle mücadele projelerine verdikleri desteği dile getirerek, bu tür eğitimlerin toplum güvenliğine önemli katkı sağladığını ifade etti.

TİKA'nın 2010 yılından bu yana sürdürdüğü Uluslararası Polis Eğitim İşbirliği Projesi kapsamında düzenlenen eğitime, Bosna Hersek genelindeki polis teşkilatlarından toplamda 15 kişi katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) Bosna Hersek'te gerçekleştirilen "Aile...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) Bosna Hersek'te gerçekleştirilen "Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Eğitimi" kapsamında sertifika töreni düzenlendi. Sertifika törenine Bosna Hersek Federasyonu İçişleri Bakanı Ramo Isak, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki, TİKA Saraybosna Koordinatörü Erdinç Işık ve çok sayıda davetli katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) Bosna Hersek'te gerçekleştirilen "Aile...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) Bosna Hersek'te gerçekleştirilen "Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Eğitimi" kapsamında sertifika töreni düzenlendi. Sertifika törenine Bosna Hersek Federasyonu İçişleri Bakanı Ramo Isak, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki, TİKA Saraybosna Koordinatörü Erdinç Işık ve çok sayıda davetli katıldı.

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