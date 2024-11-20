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TİKA, Brezilya'daki Tarihi Okula Eğitim Desteği Sağladı

TİKA, Brezilya'nın Tiradentes Belediyesine ait tarihi okula modern eğitim desteği sunarak, eğitim süreçlerini güçlendirmeyi hedefliyor.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 10:59
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 11:01
TİKA, Brezilya'daki Tarihi Okula Eğitim Desteği Sağladı

TİKA'dan Brezilya'daki Tarihi Tiradentes Okuluna Destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Brezilya'daki tarihi Tiradentes Belediye Okulu'na eğitim desteğinde bulundu. TİKA'nın yaptığı açıklamaya göre, TİKA Başkanı Serkan Kayalar, Brezilya ziyareti sırasında Rio de Janeiro Eyaleti Eğitimden Sorumlu Bölge Sekreteri Renan Ferreira ile birlikte okulda yenilenen eğitim alanlarının açılışını gerçekleştirdi.

Tarihi Okulda Modern Eğitim Olanakları

1905 yılında inşa edilen ve 1990 yılında belediye tarih mirası olarak tescillenen Tiradentes Belediye Okulu, 7-15 yaş arasındaki 200 öğrenciye eğitim vermektedir. TİKA'nın yenileme çalışmaları sayesinde okul, modern eğitim yaklaşımlarını içeren Teknolojik Eğitim Gymnasium (GET) programının uygulanmasına hazır hale geldi.

GET Programı ile Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar

Bu projeyle TİKA, öğrencilerin eğitim süreçlerini daha kapsamlı bir şekilde desteklemeyi amaçlıyor. Rio de Janeiro'da 2024 yılının sonuna kadar 200 okulda hayata geçirilmesi planlanan GET programı, öğrencilere STEAM, Eğitim 5.0 ve maker kültürü gibi yenilikçi yaklaşımlar sunmayı hedefliyor. Programdan, 7-15 yaşlarındaki yaklaşık 100 bin öğrenci'nin faydalanması bekleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Brezilya'daki tarihi Tiradentes Belediye...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Brezilya'daki tarihi Tiradentes Belediye Okuluna eğitim desteği verdi. TİKA Başkanı Serkan Kayalar, Brezilya ziyareti kapsamında, Rio de Janeiro Eyaleti Eğitimden Sorumlu Bölge Sekreteri Renan Ferreira ile tarihi Tiradentes Belediye Okulunda, Başkanlık tarafından kurulan ve yenilenen teknoloji laboratuvarı, kütüphane, yemekhane ve açık alan eğlence bölümlerinin açılışını gerçekleştirdi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Brezilya'daki tarihi Tiradentes Belediye...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Brezilya'daki tarihi Tiradentes Belediye Okuluna eğitim desteği verdi. TİKA Başkanı Serkan Kayalar, Brezilya ziyareti kapsamında, Rio de Janeiro Eyaleti Eğitimden Sorumlu Bölge Sekreteri Renan Ferreira ile tarihi Tiradentes Belediye Okulunda, Başkanlık tarafından kurulan ve yenilenen teknoloji laboratuvarı, kütüphane, yemekhane ve açık alan eğlence bölümlerinin açılışını gerçekleştirdi.

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