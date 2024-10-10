TİKA Cezayir'de Geleneksel Bakırcılığa Destek Sağlıyor

TİKA'dan Cezayir'in Konstantin Kentinde Geleneksel Bakırcılık İçin Yeni Atölye

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Cezayir'in kuzeydoğusundaki Konstantin şehrinde geleneksel bakırcılık sanatının yeniden canlandırılması amacıyla inovatif bir atölye kurdu.

Açılış Töreni ve Katılımcılar

Konstantin Geleneksel El Sanatları Odası bünyesinde faaliyete geçen Bakırcılık Tasarım ve Eğitim Atölyesi, Cezayir Turizm ve El Sanatları Bakanlığı'nın talebi üzerine hayata geçirildi. Atölyenin açılışı, Türkiye’nin Cezayir Büyükelçisi Muhammet Mücahit Küçükyılmaz tarafından gerçekleştirildi. Açılışta Cezayirli yetkililerin yanı sıra il yönetiminden birçok isim de yer aldı.

Büyükelçi Küçükyılmaz'ın Açıklamaları

Açılış programında bir konuşma yapan Küçükyılmaz, "Osmanlı Dönemi’nde Doğu Beyliği’nin merkezi olan bu şehir, ortak kültürel değerlerin yaşandığı önemli bir mekândır. Türkiye olarak bu değerlerin korunmasına özel bir önem veriyoruz. Bu projede emeği geçen TİKA ve Cezayir Turizm ve El Sanatları Bakanlığına teşekkür ederim," dedi.

Büyükelçi ayrıca, kurulan atölyede bakırcılık alanında ortak eğitim programlarının düzenlenerek beceri ve tecrübelerin paylaşılabileceğini de ifade etti.

Kültürel Mirasın Önemi

Osmanlı hakimiyeti döneminde Cezayir-Doğu Beyliği'nin yönetim merkezi olan Konstantin, Türk kökenli ailelerin yoğun yaşadığı bir şehir olarak biliniyor. Bakırcılık sanatı, bu kültürel mirasın önemli bir parçası. Son yıllarda, Cezayir Turizm ve El Sanatları Bakanlığı, geleneksel el sanatlarının korunması için aktif çalışmalar yürütmektedir.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Cezayir'in kuzeydoğusundaki Konstantin kentinde geleneksel bakırcılık sanatının canlandırılması, geliştirilmesi ve gençlere öğretilmesi amacıyla eğitim amaçlı bir tasarım ve üretim atölyesi kurdu. Cezayir Turizm ve El Sanatları Bakanlığının talebi üzerine, Konstantin Geleneksel El Sanatları Odası bünyesinde kurulan Bakırcılık Tasarım ve Eğitim Atölyesinin açılışı Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Muhammet Mücahit Küçükyılmaz (sol 2) tarafından yapıldı. Açılışta Cezayir Turizm ve El Sanatları Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra ildeki birçok yönetici de hazır bulundu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Cezayir'in kuzeydoğusundaki Konstantin kentinde geleneksel bakırcılık sanatının canlandırılması, geliştirilmesi ve gençlere öğretilmesi amacıyla eğitim amaçlı bir tasarım ve üretim atölyesi kurdu. Cezayir Turizm ve El Sanatları Bakanlığının talebi üzerine, Konstantin Geleneksel El Sanatları Odası bünyesinde kurulan Bakırcılık Tasarım ve Eğitim Atölyesinin açılışı Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Muhammet Mücahit Küçükyılmaz (sol 2) tarafından yapıldı. Açılışta Cezayir Turizm ve El Sanatları Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra ildeki birçok yönetici de hazır bulundu.