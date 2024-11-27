TİKA Cezayir'de Geleneksel Kıyafet ve Hurma Mamulleri Atölyeleri Açtı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Cezayir'in doğusundaki Annebe şehrinde 'Geleneksel Kıyafet' ve başkentin güneydoğusundaki Biskra kentinde 'Hurma Mamulleri' eğitim ve üretim atölyeleri açtı. Açılış törenlerine Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Muhammet Mücahit Küçükyılmaz da katıldı.

Geleneksel Kıyafet Atölyesi

Annebe'deki atölyede, genç kızlara geleneksel kıyafetlerin dikişi konusunda eğitim verilecek. Atölyede üretilen kıyafetlerin satışından elde edilen gelir, üretimde görev alanlara dağıtılacak. Açılışta konuşan Büyükelçi Küçükyılmaz, "Geleneksel Kıyafet Üretim ve Eğitim Atölyesinde üretilen kıyafetleri görünce Anadolu’da bir yerde olduğumu düşündüm. Çünkü kıyafetler ve özellikle desenler hemen hemen aynı özelliklere sahip" diyerek, iki ülke arasındaki kültürel benzerliğe dikkat çekti.

Hurma Mamulleri Atölyesi

Biskra kentinde kurulan 'Hurma Mamulleri Üretimi ve Eğitimi Atölyesi' ise Cezayir'in önemli hurma üretim merkezlerinden biri olma özelliği taşıyor. Küçükyılmaz, burada Cezayir'in "en kaliteli hurmalarının yetiştiğini" belirterek, atölyede bölgedeki hurmaların işlenerek yüzden fazla ürüne dönüştürüleceğini ifade etti. Bu sayede hurmaların ekonomik değerinin artırılması hedefleniyor.

Küçükyılmaz ayrıca, bu atölyenin AR-GE ve eğitim merkezi olarak da işletileceğini, verilecek eğitimin ve planlanan üretimin bölgede ve genel olarak Cezayir'de örnek teşkil edeceğine inandığını vurguladı.

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