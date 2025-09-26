TİKA, Cezayir'de Kaynakçılık ve Metal İşleme Eğitiminin 3. Dönemini Tamamladı

TİKA İle Cezayir'de Kaynakçılık ve Metal İşleme Eğitimi Tamamlandı

TİKA tarafından Cezayir'de düzenlenen kaynakçılık ve metal işleme eğitiminin üçüncü kursu başarıyla sona erdi. Program, Cezayir Ulusal Sağlık ve Araştırma Geliştirme Vakfı (FOREM) işbirliğiyle yürütüldü ve katılımcılara sektöre yönelik uygulamalı eğitim verildi.

Eğitimler, Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevlendirilen iki öğretmen tarafından gerçekleştirildi. Kursu başarıyla tamamlayan 23 katılımcıya sertifika verildi. Program, 2024 ve 2025 yıllarında da düzenlenmiş olup, yoğun talep üzerine eylül ayında yeniden gerçekleştirildi.

Sertifika Töreni ve Sergi

Sertifika törenine Türkiye'nin Cezayir Büyükelçiliği Başkatibi Uğur Çabuk, TİKA Cezayir Koordinatörü Gökçen Kalkan, FOREM yönetim kurulu üyesi Tahir Sahravi ile sektörde faaliyet gösteren Türk firmalarının temsilcileri katıldı.

Törende yapılan konuşmalarda projenin Cezayir için önemi ve gençlerin istihdamına sağlayacağı katkı vurgulandı; programı düzenleyen TİKA ve FOREM yetkililerine teşekkür edildi.

Programa katılan Türk firmaların temsilcileri, sertifika almaya hak kazananlardan isteyenlerin hemen istihdam edilebileceğini belirterek projenin sektöre sağladığı doğrudan faydaya dikkat çekti.

Törenin ardından katılımcıların ürettiği çeşitli ürünlerden oluşan sergi ziyaretçilerin beğenisine sunuldu ve ilgi gördü.

Kaynakçılık ve metal işleme eğitimi, yerel işgücünün beceri seviyesini yükseltmeyi ve gençlerin istihdam edilebilirliğini artırmayı hedefleyen uygulamalı bir proje olarak ön plana çıktı.

