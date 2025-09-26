TİKA, Cezayir'de Kaynakçılık ve Metal İşleme Eğitiminin 3. Dönemini Tamamladı

TİKA ve FOREM işbirliğiyle Cezayir'de düzenlenen kaynakçılık ve metal işleme eğitiminin üçüncü kursu tamamlandı; 23 katılımcıya sertifika verildi, sergi açıldı.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 16:41
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 17:17
TİKA, Cezayir'de Kaynakçılık ve Metal İşleme Eğitiminin 3. Dönemini Tamamladı

TİKA İle Cezayir'de Kaynakçılık ve Metal İşleme Eğitimi Tamamlandı

TİKA tarafından Cezayir'de düzenlenen kaynakçılık ve metal işleme eğitiminin üçüncü kursu başarıyla sona erdi. Program, Cezayir Ulusal Sağlık ve Araştırma Geliştirme Vakfı (FOREM) işbirliğiyle yürütüldü ve katılımcılara sektöre yönelik uygulamalı eğitim verildi.

Eğitimler, Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevlendirilen iki öğretmen tarafından gerçekleştirildi. Kursu başarıyla tamamlayan 23 katılımcıya sertifika verildi. Program, 2024 ve 2025 yıllarında da düzenlenmiş olup, yoğun talep üzerine eylül ayında yeniden gerçekleştirildi.

Sertifika Töreni ve Sergi

Sertifika törenine Türkiye'nin Cezayir Büyükelçiliği Başkatibi Uğur Çabuk, TİKA Cezayir Koordinatörü Gökçen Kalkan, FOREM yönetim kurulu üyesi Tahir Sahravi ile sektörde faaliyet gösteren Türk firmalarının temsilcileri katıldı.

Törende yapılan konuşmalarda projenin Cezayir için önemi ve gençlerin istihdamına sağlayacağı katkı vurgulandı; programı düzenleyen TİKA ve FOREM yetkililerine teşekkür edildi.

Programa katılan Türk firmaların temsilcileri, sertifika almaya hak kazananlardan isteyenlerin hemen istihdam edilebileceğini belirterek projenin sektöre sağladığı doğrudan faydaya dikkat çekti.

Törenin ardından katılımcıların ürettiği çeşitli ürünlerden oluşan sergi ziyaretçilerin beğenisine sunuldu ve ilgi gördü.

Kaynakçılık ve metal işleme eğitimi, yerel işgücünün beceri seviyesini yükseltmeyi ve gençlerin istihdam edilebilirliğini artırmayı hedefleyen uygulamalı bir proje olarak ön plana çıktı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) Mesleki Eğitim Programı kapsamında...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) Mesleki Eğitim Programı kapsamında Cezayir'de düzenlenen Kaynakçılık ve Metal İşleme Eğitiminin üçüncü kursu başarıyla tamamlandı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) Mesleki Eğitim Programı kapsamında...

İLGİLİ HABERLER

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bayburt'ta otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
2
2026 Destekleme Rakamları Açıklandı: Pamuk 1395 lira, Buğday 806 lira
3
Samsun Terme'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı, 10 Kilo 543 Gram Esrar Ele Geçirildi
4
2. Uluslararası İstanbul Çocuk Kitapları Fuarı Rami Kütüphanesi'nde açıldı
5
Bakan Bak'tan Defne Kurt'a Tebrik: 4 Altınla Tarihi Başarı
6
Samsun'da Salatalık Serasında 15 Kök Kenevir: Şüpheli Y.A. Gözaltında
7
Sınır Tanımayan Doktorlar, İsviçre'nin Gazzeli Hastaları Kabul Kararını Destekledi

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı