TİKA, Cezayir'de Yenidoğan Bakım Eğitimi Düzenledi

TİKA, Cezayir'de 'Yenidoğan Canlandırma ve Acil Obstetrik Bakımı' eğitimi düzenleyerek sağlık alanında uluslararası işbirliğine katkı sağladı.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 12:34
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 12:34
TİKA, Cezayir'de Yenidoğan Bakım Eğitimi Düzenledi

TİKA'dan Cezayir'e Sağlıkta Yenilikler

Cezayir'de, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Cezayir Ulusal Sağlığı Geliştirme Başkanlığı (FOREM) işbirliğinde "Yeni Doğan Canlandırma ve Acil Obstetrik Bakımı" eğitimi düzenlendi. Program, ülkenin güneyindeki Tamanrasset kentinde gerçekleşti ve civar illerden toplam 44 doktor, ebe ve hemşire katıldı.

İlk Eğitimin Açılışı

Türkiye'den gelen doktorlar tarafından verilen bu eğitim, alanında Cezayir'de düzenlenen ilk program olma özelliği taşıyor. Eğitim sonrası düzenlenen sertifika törenine Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Muhammet Mücahit Küçükyılmaz, Tamanrasset Valisi Muhammed Budraa, TİKA Cezayir Program Koordinatörü Gökçen Kalkan ve diğer önemli isimler katıldı.

Büyükelçi Küçükyılmaz'dan Çarpıcı Açıklamalar

Büyükelçi Küçükyılmaz, törende yaptığı konuşmada, Türk ve Cezayir halkları arasındaki köklü ve güçlü ilişkilerden bahsetti. "Kardeş olmak paylaşmayı, yardımlaşmayı ve iyi günde kötü günde birlikte olmayı gerektirir. Bu program, iki ülke arasındaki dostluğa katkı sağlayacaktır" dedi. Ayrıca, eğitim programının bebeklerin hayatta kalma oranlarını artırması açısından önemini vurguladı.

Geleceğe Yatırım: Yeni Eğitimciler

Küçükyılmaz, yeni eğitimcilerin yetiştirilerek yenidoğan bakımı konusunda kendi kendine yeten bir sistem oluşturmayı arzuladıklarını ifade etti. TİKA tarafından Tamanrasset ve çevresindeki iller için düzenlenen bu programın, Cezayir’in farklı şehirlerinde de tekrarlanması planlanıyor.

Teknik Donanım ve Destek

Sertifika töreninin sonunda katılımcılara sertifikaları verilirken, program kapsamında Tamanrasset’te bulunan dört doğum kliniğine TİKA tarafından tedarik edilen teknik cihazların teslimatının da yapıldığı belirtildi.

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