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TİKA, Cezayir'de Zihinsel Engellilere Dikiş Atölyesi Desteği Sağladı

TİKA, Cezayir’de zihinsel engelli genç kızlar için açtığı dikiş atölyesi ile rehabilitasyon ve sosyal hayata kazandırma hedefliyor.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 18:56
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 18:56
TİKA, Cezayir'de Zihinsel Engellilere Dikiş Atölyesi Desteği Sağladı

TİKA'dan Cezayir'de Önemli Destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Cezayir'in başkenti Cezayir'de zihinsel engelli genç kızların rehabilitasyonunu sağlamak amacıyla yeni bir dikiş atölyesi kurdu. Atölye, Tahaddi ve Azimet Engellilere Yardım Derneği bünyesinde faaliyet gösterecek.

Açılış Töreni Gerçekleştirildi

Cezayir'in Kuba bölgesinde bulunan dikiş atölyesinin açılışına, Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Muhammet Mücahit Küçükyılmaz, TİKA'nın Cezayir Koordinatörü Gökçen Kalkan, Cezayir Aile Bakanlığı temsilcileri ile yerel yöneticiler katıldı. Katılımcılar arasında, zihinsel engelli genç kızların velileri ve toplum üyeleri de yer aldı.

Büyükelçinin Mesajı

Açılış programında bir konuşma yapan Büyükelçi Küçükyılmaz, bu projenin, Cezayir'de engelli bireylerin eğitimi ve meslek edinmeleri konusunda önemli bir farkındalık oluşturduğunu belirtti. Küçükyılmaz, "Projenin ilk önemli sonucu alınmış bulunmaktadır. Nitekim 12 kızımız artık tek başına dikiş yapabilecek ustalığı kazanmıştır. Bu kızlarımızın en kısa zamanda sektörde istihdam edileceğini ümit etmekteyiz." ifadeleriyle projenin önemini vurguladı.

Engellilere Destek ve Teşekkürler

Tahaddi ve Azimet Engellilere Yardım Derneği Başkanı Alciya Debbari ise, zihinsel engelli genç kızların topluma kazandırılmasının önemine dikkat çekti ve TİKA’ya teşekkür etti. Atölye, zihinsel engelli genç kızların Cezayir’in geleneksel kıyafetlerinin dikiş ve süslemesine odaklanarak, onların yeteneklerini sergilemesine olanak tanıyor.

Duygusal Anlar ve Hediyeler

Açılış programı duygusal anlara sahne olurken, yaklaşık iki ay önce kurulan atölyede dikiş öğrenen 12 zihinsel engelli genç kızı TİKA tarafından tedarik edilen dikiş makineleri ile ödüllendirildi. Bu özel an, katılımcılar tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.

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