TİKA'dan Afganistan'a Kırtasiye ve Çanta Desteği

TİKA, Afganistan'daki Öğrencilere Yeni Destekler Sunuyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın kuzeyindeki eğitim kurumlarına önemli bir destek sağladı. TİKA Mezar-ı Şerif Ofisi'nin yaptığı açıklamaya göre, Belh vilayetindeki Devletabad ilçesinde bulunan Olam Karşigek Ortaokuluna kırtasiye setleri ve özel TİKA logolu çantalar temin edildi.

Bölgedeki Öğrencilere Umut Olma Çabası

Yardım dağıtım töreninde konuşan TİKA Mezar-ı Şerif Ofisi Koordinatörü Mikail Taşdemir, bu okulun 2011 yılında TİKA tarafından inşa edildiğini belirterek, eğitim ortamının daha iyi hale getirilmesi adına gerçekleşen tadilat ve desteklerin süreceğini vurguladı.

Taşdemir, eğitim sektörüne yönelik yardımların devam edeceğini ifade ederek, Afganistan halkına olan bağlılıklarını yineledi. Belh Vilayeti Milli Eğitim Müdürü Müftü Osmani de bu yardımlardan dolayı TİKA ve Türk hükümetine teşekkürlerini iletti.

Afganistan'daki kalkınma yardımları devam ederken, eğitim ve sosyal destek projeleri üzerinden de bu ülkenin yeniden inşasına katkıda bulunma hedefleniyor.