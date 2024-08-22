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TİKA'dan Afganistan'daki Gazetecilere Teknik Destek

TİKA, Herat'taki gazetecilere ekipman yardımında bulundu, medya sektörünü güçlendirmeyi hedefliyor.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 17:56
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 18:03
TİKA'dan Afganistan'daki Gazetecilere Teknik Destek

TİKA'dan Afganistan'daki Gazetecilere Teknik Destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde, Kültür ve Enformasyon Müdürlüğü bünyesindeki Basın ve Yayın birimine teknik ekipman desteği sağladı.

TİKA Herat Ofisi'nin açıklamasında, gazetecilere yönelik olarak fotoğraf makineleri, kameralar, dronlar, ses kayıt cihazları, stabilizerler, led ışık setleri, mikrofon setleri, ses mikserleri, jeneratörler, pil, batarya, hafıza kartları, hard diskler, lensler, çantalar ve bilgisayarların teslim edildiği belirtiliyor.

TESLİM TÖRENİ VE KONUŞMALAR

Bu ekipmanların teslimi için düzenlenen törende konuşan TİKA Herat Ofisi Koordinatörü Arafat Deniz, Afgan gazetecilerin desteklenmeye devam edileceğini ifade etti. Deniz, "Afganistan'da medya sektörünü güçlü görmeyi istiyoruz. Basın ve yayın, sadece haber erişimi açısından değil, kültür ve eğitimde de önem taşıyor," dedi.

Afganistan Kültür ve Enformasyon Bakan Vekili Yardımcısı Muhammed Yunus Raşid, bu yardımlar için TİKA'ya teşekkür ederken, Herat Kültür ve Enformasyon Müdürü Ahmedullah Muttaki de, "Daha önce bu kadar kapsamlı bir teknik ekipmanımız yoktu. Bu destek sayesinde bölgedeki işlevselliğimiz artacaktır," diye konuştu.

BAKHTAR AJANSI VE İTTİFAK-I İSLAM GAZETESİ

Bakhtar Ajansı'nın Herat Müdürü Hesin Naimi, TİKA'nın bu kapsamlı desteği sayesinde daha önce hiç yapılmamış ölçekte bir yardım aldıklarını belirtti. "İttifak-ı İslam gazetesine küçük destekler yapılmıştı, ancak bu kadar büyük bir destek hiç olmamıştı," şeklinde konuştu.

Bu destek, Afgan medyasının güçlenmesine ve daha etkin çalışabilmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın batısında bulunan Herat...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın batısında bulunan Herat vilayetinde Kültür ve Enformasyon Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Basın ve Yayın birimine teknik ekipman desteğinde bulundu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın batısında bulunan Herat...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın batısında bulunan Herat vilayetinde Kültür ve Enformasyon Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Basın ve Yayın birimine teknik ekipman desteğinde bulundu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın batısında bulunan Herat...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın batısında bulunan Herat vilayetinde Kültür ve Enformasyon Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Basın ve Yayın birimine teknik ekipman desteğinde bulundu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın batısında bulunan Herat...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın batısında bulunan Herat vilayetinde Kültür ve Enformasyon Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Basın ve Yayın birimine teknik ekipman desteğinde bulundu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın batısında bulunan Herat...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın batısında bulunan Herat vilayetinde Kültür ve Enformasyon Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Basın ve Yayın birimine teknik ekipman desteğinde bulundu.

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