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TİKA'dan Afganistan'daki Üniversiteye Su Kuyusu Desteği

TİKA, Afganistan'ın Tahar vilayetindeki üniversite kampüsünde iki derin su kuyusu açarak susuzluğa çözüm sunuyor.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 19:15
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 19:15
TİKA'dan Afganistan'daki Üniversiteye Su Kuyusu Desteği

TİKA'dan Su Kuyusu Desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın kuzeyindeki Tahar vilayetinde yer alan üniversite kampüsünde iki derin su sondajı projesini başarıyla tamamladı.

TİKA Mezar-ı Şerif Ofisi, Afganistan'daki kalkınma projelerine olan desteklerinin devam ettiğini duyurdu. Bu bağlamda, Tahar Üniversitesi kampüsünde 130 metre derinliğinde iki su kuyusu açılmış, modern su pompaları ile entegre bir su dağıtım sistemi kurulmuştur.

Açılış Töreni

Projenin açılışında konuşan TİKA Mezar-ı Şerif Ofisi Koordinatörü Mikail Taşdemir, Afganistan'ın Türkiye açısından önemli bir konumda olduğunu vurguladı. Taşdemir, TİKA’nın sağlık, eğitim, altyapı, restorasyon, kültür-sanat ve acil insani yardım gibi alanlardaki projelere öncelik verdiğini ifade etti.

Afganistan'da su sıkıntısının önemli olduğunu belirten Taşdemir, bu tür projelerin hayati önem taşıdığını ve benzer desteklerin devam edeceğini kaydetti.

Rektör Vekili'nden Teşekkür

Tahar Üniversitesi Rektör Vekili Abdul Rahim Ahundzade, Türkiye ve Afganistan'ın dost ve kardeş ülkeler olduğunu aktararak, bu yardımlar nedeniyle TİKA ve Türkiye'ye teşekkür etti. Projenin, üniversitedeki Ziraat Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrencilerinin imkanlarını artırdığını da sözlerine ekledi.

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