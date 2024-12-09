TİKA'dan Afganistan'daki Yetimhaneye Destek: Onarım ve Malzeme Desteği

TİKA'nın Destek Faaliyetleri ile Yetimhaneye Yeni Bir Nefes

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın batısındaki Farah vilayetinde bulunan bir yetimhanenin onarımını gerçekleştirdi. Bu faaliyetle birlikte kuruma önemli malzeme desteği sağlandı.

Çocukların Barınma Koşulları İyileştirildi

TİKA'nın Herat Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Farah Yetimhanesi'nde yaşayan yaklaşık 100 çocuğun barınma imkanları önemli ölçüde iyileştirildi.

Yetimhanede gerçekleştirilen çalışmalar arasında mutfak, yemekhane, derslik ve yurt binalarının fiziksel imkanlarının düzeltilmesi; çevre düzenlemesi; elbise dolabı, sıra, masa, döşek, battaniye, spor kıyafetleri ile mutfak ve temizlik malzemeleri gibi ihtiyaçların temin edilmesi yer alıyor.

Enerji İhtiyacı Karşılandı

Ayrıca, güneş enerji sistemlerinin kurulmasıyla birlikte yetimhanenin enerji ihtiyacı da güvence altına alındı.

Yetimhane yetkilileri, yapılan yardımlar dolayısıyla TİKA'ya ve Türkiye'ye teşekkürlerini iletti.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın batısındaki Farah vilayetindeki yetimhanenin onarımını gerçekleştirerek, kuruma malzeme desteğinde bulundu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın batısındaki Farah vilayetindeki yetimhanenin onarımını gerçekleştirerek, kuruma malzeme desteğinde bulundu.