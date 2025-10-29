TİKA'dan Bakü Tıp Kolejine Modern Eczacılık Laboratuvarı

Eğitime ve sağlığa stratejik destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yer alan 2 Numaralı Tıp Kolejine modern bir eczacılık laboratuvarı kazandırdı. Proje, öğrencilerin uygulamalı eğitimini güçlendirmeyi ve ülkenin sağlık eğitimine katkı sunmayı hedefliyor.

Laboratuvarın donanımında mikroskop, kimyasal analiz cihazları, numune hazırlama üniteleri ve ilaç bileşim araçları yer alıyor. Bu altyapı sayesinde öğrenciler, eczacılık derslerini çağdaş tekniklerle uygulama imkânı bulacak.

Açılış törenine TİKA Başkanı Abdullah Eren, Azerbaycan Sağlık Bakanlığı yetkilileri ve kolej yönetimi katıldı. Törende, iki ülke arasındaki eğitim ve sağlık işbirliğinin önemi vurgulandı.

Törenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Eren, kuruluşun amaçlarını ve bölgedeki faaliyetlerini anlattı. Eren, "TİKA'nın ofisinin en erken açıldığı ülkelerden biri olan Azerbaycan'da bugüne kadar yaklaşık 1500 proje hayata geçirdik. Azerbaycan'ın kalkınması bizi çok mutlu ediyor. Bu nedenle ülkede tarım, hayvancılık, sağlık, eğitim ve idari altyapıların güçlendirilmesi gibi alanlarda projeler yürütüyoruz." dedi.

Eren ayrıca projenin gençlere sağlayacağı katkıya dikkat çekerek, "Genç kardeşlerimiz mikroskoplar başta olmak üzere TİKA'nın temin ettiği birçok teknik cihazı kullanacaklar. Bu, Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve Türk halkının bir armağanıdır. TİKA olarak Azerbaycan'daki faaliyetlerimizi artırarak sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Bu eczacılık laboratuvarı projesiyle, TİKA'nın Azerbaycan'da sağlık alanında yürüttüğü faaliyetlerin kapsamı genişledi. Ajans son yıllarda ülkede tıbbi eğitim kurumlarına yönelik teknik destek, hastane donanım projeleri ve sağlık personeline yönelik eğitim programlarıyla dikkat çekiyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki 2 Numaralı Tıp Kolejine eczacılık laboratuvarı kazandırdı. Laboratuvarın açılış törenine, TİKA Başkanı Abdullah Eren (sol 2), Azerbaycan Sağlık Bakanlığı yetkilileri ve kolej yönetimi katıldı.