TİKA'dan Bosna Hersek'e Özel Gereksinimli Öğrencilere Eğitim Desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, özel gereksinimli öğrencilerin eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bir ilkokula "Duyu Algı Odası" kurdu.

Duyuları geliştirmek için yapılan bu önemli projede, öğrencilerin dokunma, hareket, denge, görme, işitme, koklama ve tatma duyularının desteklenmesi hedeflenmiştir.

Dünya Engelliler Günü vesilesiyle düzenlenen açılış törenine, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, Saraybosna Kantonu Eğitim Bakanı Naida Hota Muminovic, TİKA Saraybosna Koordinatörü Erdinç Işık, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katılım sağladı.

Büyükelçi Girgin, açılışta yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki iş birliğinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, TİKA ve projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

Bakan Muminovic ise, açılışını yaptıkları projeyle iki ülke arasındaki dostluğun pekiştiğini vurgulayarak, "Zorluklarla yaşayan çocukların toplumla kaynaşması için çaba gösteriyoruz. Bu tür duyusal algı odaları, eğitim süreçlerine büyük katkı sağlıyor," dedi.

TİKA Saraybosna Koordinatörü Işık, kurulan odanın motor becerileri geliştirdiği ve rehabilitasyon süreçlerine destek sağladığını ifade etti. Son iki yılda 20'den fazla eğitimle ilgili projeye imza attıklarını belirten Işık, "Özel gereksinimli öğrencilerin yanı sıra diğer öğrenciler için de farklı eğitim projeleri gerçekleştiriyoruz. Amacımız, öğrencilerin sosyal hayata uyumunu kolaylaştırmaktır," diye ekledi.

Açılış programı sırasında, öğrenciler Barış Manço'nun "Arkadaşım Eşek" şarkısını Türkçe olarak seslendirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bosna Hersek'te özel gereksinimli öğrenciler için bir ilkokula "Duyu Algı Odası" kurulumu gerçekleştirdi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bosna Hersek'te özel gereksinimli öğrenciler için bir ilkokula "Duyu Algı Odası" kurulumu gerçekleştirdi.