TİKA'dan Bosna Hersek'teki Doktorlara Anesteziyoloji Sertifikası

Bosna Hersek'teki doktorlara TİKA tarafından anesteziyoloji eğitimi sertifikaları takdim edildi.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 19:01
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 19:10
TİKA'dan Bosna Hersek'teki Doktorlara Anesteziyoloji Sertifikası

TİKA, Bosna Hersek'teki Anesteziyoloji Eğitimini Tamamlayan Doktorlara Sertifika Dağıttı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Bosna Hersek'te gerçekleştirdiği anesteziyoloji eğitimini tamamlayan doktorlara sertifikalarını verdi.

Eğitim Detayları

TİKA, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği (TARD), Sırp Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Bosna Hersek Federasyonu (FBIH) Tabipler Odası ve FBIH Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği iş birliğiyle düzenlenen 3 günlük eğitim programına, 70 Bosna Hersekli doktor katılım sağladı.

Sertifika Töreni

Eğitimin tamamlanmasının ardından Saraybosna Üniversitesi Sağlık Merkezi'nde düzenlenen sertifika takdim töreninde, TARD Başkanı Prof. Dr. Ali Fuat Erdem, Türkiye'den gelen 13 uzman doktorun eğitim sürecini yönettiğini belirtti. Erdem, eğitim sürecinin son derece başarılı geçtiğini ifade etti.

Gelecek Planları

Erdem, Bosna Hersek'teki eğitim faaliyetlerine 2025 yılında da devam edeceklerinin altını çizerken, Türkiye'nin anesteziyoloji ve reanimasyon alanlarındaki gelişmişliğine dikkat çekerek, bu tecrübeleri Bosna Hersekli meslektaşlarıyla paylaşmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Katılımcıların Görüşleri

Eğitimi tamamlayan doktorlardan Lejla Dedic Simendic, Türkiye'den çok sayıda meslektaşla tanışmanın kendisi için önemli olduğunu vurgulayarak, "Her şey mükemmel geçti," dedi.

Diğer bir katılımcı Lejla Hrustic ise eğitim sürecinde kazandıkları bilgileri uygulamaya başladığını belirtti ve özellikle düşük akımlı anestezi eğitiminin kendisi üzerinde büyük bir etki bıraktığını ifade etti.

Sertifika törenine TİKA Saraybosna Koordinatörü Erdinç Işık da katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Bosna Hersek'teki doktorlara...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Bosna Hersek'teki doktorlara yönelik düzenlenen anesteziyoloji eğitimini tamamlayanlara sertifikaları takdim edildi. TİKA'nın Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği (TARD), Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, diğer entite Bosna Hersek Federasyonu (FBIH) Tabipler Odası ve FBIH Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği işbirliğinde düzenlendiği 3 günlük eğitime, 70 Bosna Hersekli doktor katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Bosna Hersek'teki doktorlara...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Bosna Hersek'teki doktorlara yönelik düzenlenen anesteziyoloji eğitimini tamamlayanlara sertifikaları takdim edildi. TİKA'nın Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği (TARD), Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, diğer entite Bosna Hersek Federasyonu (FBIH) Tabipler Odası ve FBIH Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği işbirliğinde düzenlendiği 3 günlük eğitime, 70 Bosna Hersekli doktor katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Bosna Hersek'teki doktorlara...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Bosna Hersek'teki doktorlara yönelik düzenlenen anesteziyoloji eğitimini tamamlayanlara sertifikaları takdim edildi. TİKA'nın Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği (TARD), Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, diğer entite Bosna Hersek Federasyonu (FBIH) Tabipler Odası ve FBIH Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği işbirliğinde düzenlendiği 3 günlük eğitime, 70 Bosna Hersekli doktor katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Bosna Hersek'teki doktorlara...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Bosna Hersek'teki doktorlara yönelik düzenlenen anesteziyoloji eğitimini tamamlayanlara sertifikaları takdim edildi. TİKA'nın Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği (TARD), Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, diğer entite Bosna Hersek Federasyonu (FBIH) Tabipler Odası ve FBIH Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği işbirliğinde düzenlendiği 3 günlük eğitime, 70 Bosna Hersekli doktor katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Bosna Hersek'teki doktorlara...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Bosna Hersek'teki doktorlara yönelik düzenlenen anesteziyoloji eğitimini tamamlayanlara sertifikaları takdim edildi. TİKA'nın Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği (TARD), Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, diğer entite Bosna Hersek Federasyonu (FBIH) Tabipler Odası ve FBIH Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği işbirliğinde düzenlendiği 3 günlük eğitime, 70 Bosna Hersekli doktor katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Bosna Hersek'teki doktorlara...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Bosna Hersek'teki doktorlara yönelik düzenlenen anesteziyoloji eğitimini tamamlayanlara sertifikaları takdim edildi. TİKA'nın Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği (TARD), Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, diğer entite Bosna Hersek Federasyonu (FBIH) Tabipler Odası ve FBIH Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği işbirliğinde düzenlendiği 3 günlük eğitime, 70 Bosna Hersekli doktor katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Bosna Hersek'teki doktorlara...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Bosna Hersek'teki doktorlara yönelik düzenlenen anesteziyoloji eğitimini tamamlayanlara sertifikaları takdim edildi. TİKA'nın Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği (TARD), Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, diğer entite Bosna Hersek Federasyonu (FBIH) Tabipler Odası ve FBIH Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği işbirliğinde düzenlendiği 3 günlük eğitime, 70 Bosna Hersekli doktor katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Bosna Hersek'teki doktorlara...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Bosna Hersek'teki doktorlara yönelik düzenlenen anesteziyoloji eğitimini tamamlayanlara sertifikaları takdim edildi. TİKA'nın Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği (TARD), Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, diğer entite Bosna Hersek Federasyonu (FBIH) Tabipler Odası ve FBIH Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği işbirliğinde düzenlendiği 3 günlük eğitime, 70 Bosna Hersekli doktor katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Bosna Hersek'teki doktorlara...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Bosna Hersek'teki doktorlara yönelik düzenlenen anesteziyoloji eğitimini tamamlayanlara sertifikaları takdim edildi. TİKA'nın Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği (TARD), Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, diğer entite Bosna Hersek Federasyonu (FBIH) Tabipler Odası ve FBIH Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği işbirliğinde düzenlendiği 3 günlük eğitime, 70 Bosna Hersekli doktor katıldı.

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