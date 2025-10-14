TİKA’dan Buhara’daki ‘Girişimci Kadın’lara Yeni Ekipman Desteği

TİKA, Özbekistan’daki "Girişimci Kadın" Derneği Buhara şubesine bilgisayar, dikiş makineleri, kuaför ve mutfak ekipmanları sağlayarak kadın girişimcileri destekledi.

Yayın Tarihi: 14.10.2025 12:12
Güncelleme Tarihi: 14.10.2025 12:12
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Özbekistan’da faaliyet gösteren "Girişimci Kadın" Uluslararası İş Kadınları Derneğinin Buhara şubesine ekipman desteğinde bulundu. Destek, daha önce dernekle varılan mutabakat çerçevesinde sağlandı.

Destek ve Amaç

TİKA, kadınların edindikleri mesleki bilgileri uygulamaya dökebilmelerini sağlamak amacıyla derneğe bilgisayar, kuaför ve güzellik setleri, dikiş makineleri ile fırın ve ocaklardan oluşan ekipman desteği verdi. Sağlanan malzemelerin, eğitim alan kadınların kendi işlerini kurmalarına katkı sağlaması öngörülüyor.

Eğitim Alanları ve Programlar

Derneğin Buhara şubesinde kadınlara dikiş, sırma işlemeciliği, pastacılık, aşçılık, kuaförlük, dijital okuryazarlık, aile hemşireliği, muhasebecilik, çiçekçilik ve verimli tarla kullanımı gibi alanlarda mesleki eğitim veriliyor. Ayrıca dernek, İşini Kur ve Geliştir, Aile ve Psikoloji, İş Planı Hazırlama ve Finansal Refah gibi programlarla kadınların ekonomik ve sosyal gelişimini destekliyor. Dernek bünyesinde kurulan Mentörlük Okulu kapsamında başarılı iş insanları genç girişimcilere tecrübe paylaşımında bulunuyor.

Önceki Yatırım

TİKA, 2020 yılında derneğin Buhara şubesi bünyesinde 250 metrekarelik alanda modern imkanlara sahip 2 katlı mesleki eğitim merkezi inşa etmiş ve bu merkezi gerekli ekipmanlarla donatmıştı.

Bu destekler sayesinde dernekte yetişen kadın girişimcilerin iş kurma kapasitelerinin artması hedefleniyor.

