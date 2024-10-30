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TİKA'dan Çad'da Kadınlara İklimlendirme Eğitimi

TİKA, Çad'da 50 kadına iklimlendirme ve klima bakımı eğitimi vererek kadınların güçlenmesine katkı sağladı.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 23:06
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 23:06
TİKA'dan Çad'da Kadınlara İklimlendirme Eğitimi

TİKA'dan Çad'da Önemli Bir Eğitim Programı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Çad'da 50 kadına yönelik soğutma, iklimlendirme ve klima bakımı eğitimi gerçekleştirdi.

Eğitim Detayları

Eğitim, Kadın ve Çocuk Bakanlığı'na ait başkent Encemine'deki kongre salonunda düzenlendi. Kapanış programına, Bakanlık Genel Sekreteri Moudalbaye Noubdissem Appoline, Türkiye'nin Encemine Büyükelçisi Cem Utkan ve TİKA Encemine Koordinatörü Vedat Baş katıldı.

Eğitim programı, yerel “Çad Kadın Teknisyenler” derneği ile işbirliği içinde gerçekleştirildi ve toplamda 90 gün sürdü.

TİKA Koordinatörü'nden Önemli Mesajlar

TİKA Koordinatörü Vedat Baş, programda yaptığı konuşmada, "Sizlere başarılı bir iş kurmanın ve gelecekteki nesillere örnek olmanın anahtarlarını sunduk. Bu proje, kadınların güçlenmesine destek olma amaçlarımızdan birisidir," diyerek eğitim programının misyonunu vurguladı.

Baş, soğutma ve iklimlendirme sektörünün genellikle erkek egemen olduğunu belirterek, "Bu eğitimle kadınların ulaşamayacağı hiçbir şey olmadığını göstermeyi hedefledik. Eğitimde sadece teknik bilgi değil, girişimcilik ve iş kurma konuları da ele alındı," şeklinde konuştu.

Sertifika ve Alet Kutuları

Program, 50 katılımcıya sertifika ve kendi başlarına çalışmalarını sağlayacak teknik alet kutularının verilmesiyle sona erdi.

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