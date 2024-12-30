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TİKA'dan Güney Sudan'daki Yetimlere Gıda Yardımı

TİKA, Güney Sudan'da 250 yetime gıda desteği sundu. Türkiye'nin yardımı yerel vakıfta dağıtıldı.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 15:56
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 16:05
TİKA'dan Güney Sudan'daki Yetimlere Gıda Yardımı

TİKA'dan Güney Sudan'da önemli gıda yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Güney Sudan'ın başkenti Juba'da yer alan İslam ve Pozitif Bilimler Vakfı'na 250 yetime gıda yardımı gerçekleştirdi.

Yardım dağıtım programına; Türkiye'nin Juba Büyükelçisi Metin Ergin, Ticaret Müşaviri Uğur Uzunay ve TİKA Koordinatörü Abdullah Sarı katıldı. Programda konuşan Büyükelçi Ergin, Türk halkının Güney Sudanlı kardeşlerine destek vermek için çaba gösterdiğini belirtti.

Ergin, vakfa ve müdürüne teşekkür ederek, "Küçük bir katkımız olsa ne mutlu bize" ifadelerini kullandı. Bu yardıma, güçlü bir geçmişe sahip olan Güney Sudan, 2011'deki referandum sonrası bağımsızlık kazanarak yeni bir yolculuğa başlamıştı.

Ancak, genç ülkenin ekonomik krizler ve iç savaşlar nedeniyle istikrarı henüz sağlanamadı. Sudan'daki savaş, aynı zamanda ülkenin ana gelir kaynaklarından biri olan petrol ihracatında %66 oranında bir düşüşe yol açtı ve bu durum, ekonomik krizi daha da derinleştirdi.

TİKA'nın Juba Program Koordinasyon Ofisi, 2017 yılından bu yana Güney Sudan'da çeşitli yardımlar ve projelerle faaliyet göstermektedir.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Güney Sudan'ın başkenti Juba'da 250...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Güney Sudan'ın başkenti Juba'da 250 yetimin kaldığı vakfa gıda yardımında bulundu. İslam ve Pozitif Bilimler Vakfı'nda düzenlenen dağıtım programına, Türkiye'nin Juba Büyükelçisi Metin Ergin, Ticaret Müşaviri Uğur Uzunay, TİKA Koordinatörü Abdullah Sarı katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Güney Sudan'ın başkenti Juba'da 250...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Güney Sudan'ın başkenti Juba'da 250 yetimin kaldığı vakfa gıda yardımında bulundu. İslam ve Pozitif Bilimler Vakfı'nda düzenlenen dağıtım programına, Türkiye'nin Juba Büyükelçisi Metin Ergin, Ticaret Müşaviri Uğur Uzunay, TİKA Koordinatörü Abdullah Sarı katıldı.

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