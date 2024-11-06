TİKA'dan Herat Bölge Hastanesi'ne Tıbbi Destek

TİKA'nın Destekleri Devam Ediyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın batı kesiminde bulunan Herat Bölge Hastanesi'nin yanık bölümüne önemli bir tıbbi destek sağladı.

Tıbbi Ekipman Teslimat Töreni

Yapılan açıklamaya göre, Herat Bölge Hastanesi'ndeki yanık servisine teslimat için bir tören düzenlendi. Törene, Türkiye'nin Herat Başkonsolosu Sinan İlhan, hastanenin yöneticisi Dr. Muin Berat ve ilgili doktorlar katıldı.

Başkonsolos Sinan İlhan'ın Açıklamaları

Başkonsolos İlhan, tören sırasında yaptığı konuşmada, "Türkiye her zaman Afganistan'ın yanındaydı ve bundan sonra da desteğimizi esirgemeyerek tecrübelerimizi paylaşmaya devam edeceğiz." dedi.

Hastane Yöneticisinin Teşekkürü

Herat Bölge Hastanesi Genel Müdürü Dr. Muin Berat, işbirliği dolayısıyla Türkiye ve TİKA'ya teşekkür ederek, bu tür yaşam kurtarıcı desteklerin devam etmesini arzuladığını belirtti.

TİKA'nın Projeleri ve Gelecek Hedefleri

TİKA Herat Ofisi Koordinatörü Arafat Deniz, bölgedeki projelerinin çoğunu eğitim ve sağlık alanlarının oluşturduğunu belirterek, şimdiye kadar hastanenin farklı bölümlerine de destek verdiklerini ifade etti. Ayrıca yanık servisine teslim edilen ekipmanlar arasında dermatome cihazı, mesher cihazı ve bu cihazların yedek parçaları bulunmaktadır.