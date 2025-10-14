TİKA'dan Kazakistan'da Ortopedi ve Travmatoloji Tecrübe Paylaşım Programı

TİKA, Astana ve Karagandı'da 14 Türk uzman doktorla Kazak ortopedi ve travmatoloji uzmanlarına teorik ve uygulamalı eğitimler vererek mesleki kapasiteyi güçlendirdi.

Yayın Tarihi: 14.10.2025 12:42
Güncelleme Tarihi: 14.10.2025 12:42
Program Detayları

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kazakistan Sağlık Bakanlığı işbirliğinde Astana ve Karagandı şehirlerinde "Ortopedi ve Travmatoloji Alanında Tecrübe Paylaşımı Programı" düzenledi.

Programa Türkiye'den giden 14 uzman doktor katıldı. Etkinlik kapsamında Kazakistan'ın farklı bölgelerinden gelen ortopedi ve travmatoloji uzmanları ile hemşirelere yönelik teorik ve uygulamalı eğitimler verildi.

Uygulamalı Oturumlar ve Eğitim İçeriği

Türk uzmanlar, ortopedik cerrahi teknikleri, kırık tedavileri, protez uygulamaları ve travma yönetimi gibi konularda bilgi ve deneyimlerini paylaştı. Gerçekleştirilen uygulamalı oturumlarda katılımcılar, vaka analizleri ve canlı demonstrasyonlar aracılığıyla modern tedavi yaklaşımlarını yerinde gözlemleme fırsatı buldu.

Kongre Katılımı ve Sunumlar

Etkinlik kapsamında uzmanlar, Karagandı'da düzenlenen "Uluslararası Ortopedi ve Travmatoloji Alanında Güncel Yaklaşımlar" konulu kongreye katılarak bildiri sundu ve mesleki işbirliğini güçlendiren sunumlar gerçekleştirdi.

TİKA'nın Hedefleri ve Kapanış

TİKA Astana Koordinatörü Fuat Erdoğmuş, programın iki ülke arasında sağlık alanındaki işbirliğini güçlendirmeyi, tıp uzmanlarının mesleki kapasitesini artırmayı ve Kazakistan'da ortopedi hizmetlerinin kalitesini geliştirmeyi amaçladığını belirtti.

Erdoğmuş, sağlık alanında düzenlenen bu tür eğitim programlarının iki ülkenin uzmanlarının deneyim alışverişine zemin hazırladığını vurgulayarak: "TİKA olarak Kazakistan’da sağlık hizmetlerinin gelişimine katkı sunarak ortak çalışmalara destek vermeye devam edeceğiz."

Program, katılımcı doktorlara katılım belgelerinin takdim edilmesiyle sona erdi.

