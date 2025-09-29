TİKA'dan Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi'ne Dijitalleşme Desteği

Proje ve açılış töreni

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kuzey Makedonya'da Anayasa Mahkemesi toplantı salonunun dijitalleşmesi için donanım desteğinde bulundu.

Üsküp'teki Anayasa Mahkemesi binasında, TİKA'nın destekleriyle yürütülen toplantı salonunun dijitalleştirilmesi projesinin tamamlanması dolayısıyla bir tören düzenlendi.

Katılımcılar ve açıklamalar

Törene, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, TİKA Başkan Yardımcısı Mahmut Çevik, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Darko Kostadinovski ve davetliler katıldı.

Büyükelçi Ulusoy, Türkiye ile Kuzey Makedonya'nın dost ve müttefik iki ülke olduğunu belirterek, "Son dönemlerdeki ikili ilişkilerimizde yakaladığımız ivme memnuniyet vericidir. Birçok alanda olduğu gibi, yargı kurumlarımız arasındaki işbirliğinden de büyük memnuniyet duymaktayız." dedi.

Ulusoy, "TİKA'nın açılışını bugün yaptığımız projesiyle, Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi hakimlerinin önemli toplantıları icra ettikleri ana salonun tadilatı ve donanımıyla dijitalleşmesine katkı sunulmuş, ayrıca hakim cübbesi ve ceket gibi kurumsal markalaşma için gerekli kıyafetler sağlanmıştır." ifadelerini kullandı.

TİKA Başkan Yardımcısı Çevik, TİKA'nın Kuzey Makedonya'da yaklaşık 1300 proje hayata geçirdiğini belirterek, yargı alanında yapılan projelerin bu sayının %30'una tekabül ettiğini söyledi. Çevik, bu tür projelerin ülkedeki demokrasi adına önemli olduğunu vurgulayarak, yakın işbirliği için Kostadinovski'ye teşekkür etti ve projenin ülkeye hayır getirmesini diledi.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Özkaya, Kuzey Makedonya'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "İlişkilerimizin kuvvetlenmesi, şüphesiz ki Balkan bölgesinde hukukun üstünlüğünün, insan haklarının hak ettiği değeri görmesine çok büyük bir katkı yapacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Kostadinovski de Türkiye ile Kuzey Makedonya anayasa mahkemeleri arasındaki ilişkilerin "mükemmel seviyede" olduğunu vurgulayarak, bugün yapılan heyetler arası görüşmede bölgesel konularda istişare ve müşterek tutum oluşturma konularının ele alındığını söyledi.

Kostadinovski, "Benim önceliğim iki ülke arasındaki anayasa işbirliğinin, iki dost ve kardeş ülke arasındaki topyekün ilişkilerde hak ettiği yeri ve önemi elde etmesidir." diyerek, TİKA'nın Anayasa Mahkemesini hem teknik hem de donanım anlamında her zaman desteklediğini belirtti ve açılışı yapılan salonun dijitalleşmesindeki destekleri için TİKA ile Türk halkına teşekkür etti.

