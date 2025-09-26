TİKA'dan Lübnan Devlet Güvenlik Müdürlüğü'ne Modern Medya Stüdyosu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Lübnan Devlet Güvenlik Genel Müdürlüğü için kapsamlı bir medya altyapısı projesini hayata geçirerek kurumun iletişim kapasitesini güçlendirdi.

Projenin kapsamı ve teknik donanım

Proje kapsamında Medya ve Rehberlik Departmanı tamamen restore edilerek modern bir podcast stüdyosu kuruldu. Stüdyonun ses yalıtımı, elektrik ve aydınlatma tesisatı yenilendi; duvar ve zemin kaplamaları yapıldı. Yayın için gerekli tüm teknik donanım sağlandı: yüksek çözünürlüklü kameralar, profesyonel mikrofonlar, ses kayıt cihazları, ışık ve bilgisayar sistemleri.

Ayrıca stüdyo kullanımına yönelik konfor da sağlandı; dinlenme alanına resepsiyon masası, kanepe ve kahve köşesi eklendi.

Açılış töreni

Projenin açılışı, başkent Beyrut'un Sed el-Buşriyye bölgesindeki Lübnan Devlet Güvenlik Genel Müdürlüğü'nde düzenlendi. Törene Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Murat Lütem, İçişleri Müşaviri Albay Mustafa Koçyiğit, TİKA'nın Lübnan Koordinatörü Onur Gez, Lübnan Devlet Güvenlik Genel Müdürü Tümgeneral Edgard Lawandos ve Yardımcısı Tuğgeneral Cemil Tohme ile kurum mensubu askerler katıldı.

Yetkililerin değerlendirmeleri

Büyükelçi Murat Lütem, açılışta projenin Türkiye ile Lübnan arasındaki işbirliğinin gücünü ortaya koyduğunu belirterek, 'Renovasyonu yapılmış, modern ses ve görüntü ekipmanlarıyla donatılmış bu merkezin, Devlet Güvenlik Genel Müdürlüğü'nün iletişim kapasitesini artıracağına ve faaliyetlerini daha geniş kitlelere ulaştırmasına imkân tanıyacağına inanıyorum.' dedi. Lütem, projeye katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür ederek, iki ülke arasındaki dostluğun ve işbirliğinin güçlenerek devam etmesini temenni etti.

Tümgeneral Edgard Lawandos ise projenin iki ülke ilişkilerinde önemli bir adım olduğuna dikkat çekti ve projenin sadece teknik bir yatırım değil, aynı zamanda 'insana ve kurumun imkanlarına yapılan bir katkı' olduğunu vurguladı. Lawandos, medyanın artık ulusal güvenliğin temel direklerinden biri haline geldiğini belirterek, yeni podcast projesinin devlet ile halk arasındaki bağı güçlendireceğini ifade etti. Ayrıca Türkiye hükümetine, Büyükelçi Lütem'e ve TİKA'ya teşekkür ederek projenin 'şeffaf, sorumlu ve halka yakın iletişimin başlangıcı' olduğunu kaydetti.

Kurum hakkında

Yüksek Savunma Konseyi'ne bağlı çalışan Devlet Güvenlik Genel Müdürlüğü, Lübnan'ın iç güvenlik birimleri arasında önemli bir yere sahip olup, bu yıl 40. kuruluş yıl dönümünü kutluyor.