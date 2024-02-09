TİKA'dan Makedonya'ya polis ekipman desteği

TİKA, Kuzey Makedonya Mali Polis İdaresine teknolojik ekipman hibe etti. Hibe töreninde konuşan Mali Polis İdaresi Müdürü İvanov, TİKA ve Türkiye'ye teşekkür ederek, ekipmanın idarenin teknik kapasitesini artıracağını söyledi. TİKA Üsküp Koordinatörü Bayrak da Kuzey Makedonya'da yürüttükleri faaliyetlerden bahsederek, projenin hem idareye hem de çalışanlarına faydalı olacağını ifade etti.





TİKA MAKEDONYA POLİS TEŞKİLATINA EKİPMAN HİBE ETTİ

Kuzey Makedonya Mali Polis İdaresi Müdürü Goran İvanov ve TİKA Üsküp Koordinatörü Mehmet Bayrak, Teknolojik Ekipman Hibe Töreni'ne Mali Polis İdaresi ve TİKA temsilcileriyle birlikte katıldı. Mali Polis İdaresi Müdürü İvanov, yaptığı konuşmada, organize suç ve yolsuzlukla mücadelede öncü olan Mali Polis İdaresine verilen hibeden dolayı TİKA ve Türkiye'ye teşekkür etti.

İvanov, hibe sözleşmesinin imzalanmasıyla sadece yardım almadıklarını, ayrıca büyük ve içten bir dostluklarının da olduğunun gösterildiğini hatırlatarak, şunları söyledi:

"Bugün teslim aldığımız hibe, 60 bilgisayar, 30 yazıcı, bir adli-forenzik bilgisayarı ve ek donanım ekipmanından oluşuyor. Bu ekipman, Mali Polis İdaresindeki çalışma arkadaşlarımızın gündelik işlerini kolaylaştıracak ve bu sayede idarenin teknik kapasitesini güçlendireceğiz. Bu doğrultuda, 'daha modern ve daha profesyonel idare' olma hedefimize doğru gideceğiz."





Bayrak, TİKA Üsküp Koordinatörü olarak Kuzey Makedonya’da 2005'ten beri farklı alanlarda yaklaşık 1200 faaliyeti gerçekleştirdiklerini belirtti. Kuzey Makedonya’nın kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliklerini sürdürdüklerini ifade eden Bayrak,

"Mali Polis İdaresinin teknik kapasitesinin geliştirilmesine katkı sağlayacak ekipmanın, İdarenin organize suçlarla mücadelesinde çalışmalarına güç katacağına inanıyor, projenin hem Mali Polis İdaresine hem de çalışanlarına faydalı olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Mali Polis İdaresi Bilişim Ekipmanının Güncellenmesi ve Adli-Forenzik Laboratuvarı Bilgisayar Çalışma Sisteminin Kurulumu Projesi çerçevesinde TİKA, Mali Polis İdaresinin bilişim ekipmanının güncellenmesini (60 ofis bilgisayarı, 60 monitör, 30 tarayıcı, 2 özel belge tarayıcı, 4 yüksek çözünürlüklü monitör ve 30 harici bellek) ve adli-forenzik laboratuvarında kullanılacak özel bilgisayar sisteminin kurulumunu yaptı.