DOLAR
34,99 -0,15%
EURO
36,75 -0,07%
ALTIN
2.967,79 0,38%
BITCOIN
3.736.203,95 -0,72%

TİKA'dan Radyo Pakistan'a Müze Salonu

TİKA, Radyo Pakistan için inşa ettiği müze salonuyla ülkenin radyo yayıncılığı tarihine ışık tutmayı amaçlıyor.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 19:44
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 20:19
TİKA'dan Radyo Pakistan'a Müze Salonu

TİKA, Radyo Pakistan için Müze Salonu İnşa Etti

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Pakistan'ın köklü radyolarından Radyo Pakistan için bir müze salonu inşa etti. Bu projeyle birlikte, Pakistan'daki kalkınma projelerine verdikleri destek artarak devam ediyor.

İnşa edilen müze salonunda, mikrofon, daktilo, çeşitli vericiler, mikser, telefon ve kulaklık gibi on yıllarca kullanılan çok sayıda teçhizat ve malzeme sergilenecek. Bu sayede, radyo yayıncılığı tarihine ışık tutulması ve kültürel mirasın korunması hedefleniyor.

Açılış Töreni Detayları

Başkent İslamabad'daki açılış törenine TİKA Daire Başkanı Dursun Ali Yaşacan, TİKA İslamabad Koordinatörü Muhsin Balcı, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliği Müsteşarı Berk Ece, Eğitim Müşaviri Mehmet Toyran, Yunus Emre Enstitüsü Yetkilisi Halil Toker, Radyo Pakistan Başkanı Seyit Ahmet Şeyh ve çalışanlar katıldı.

Yaşacan, törende yapmış olduğu konuşmada, TİKA'nın dünya genelinde yürüttüğü kalkınma projeleri hakkında bilgi vererek, Radyo Pakistan'ın Pakistanlılar için taşıdığı öneme dikkat çekti. "Kurulduğu 1947'den bu yana Radyo Pakistan, birliğin, ilerlemenin ve değişimin sesi olmuştur. Bu müzenin kurulması Türkiye ve Pakistan ilişkilerini daha da güçlendirecektir," diyen Yaşacan, iki ülke arasındaki bağları geliştirecek çalışmaların devam edeceğini vurguladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Pakistan'ın köklü radyolarından Radyo...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Pakistan'ın köklü radyolarından Radyo Pakistan için müze salonu inşa etti. Başkent İslamabad'daki açılış törenine katılan TİKA Daire Başkanı Dursun Ali Yaşacan, konuşma yaptı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Pakistan'ın köklü radyolarından Radyo...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Pakistan'ın köklü radyolarından Radyo Pakistan için müze salonu inşa etti. Başkent İslamabad'daki açılış törenine katılan TİKA Daire Başkanı Dursun Ali Yaşacan, konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

2025'te Yay ve Yükselen Yay Burçlarını Bekleyen Sürprizler

2025'te Balık ve Yükselen Balık Burçlarını Neler Bekliyor? Uranüs ve Neptün Etkisi İle Hayatınızda Neler Değişecek?

Çatalca İş Fırsatları Buluşması Başlıyor! Yüz Yüze Görüşme İmkanları

Garanti Bankası'ndan Yeni Yılda 50.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İspanyol Hukukçulardan İsrail'e Silah Ambargosu Talebi
2
Kamu Başdenetçisi Akarca, Anıtkabir'i Ziyaret Etti
3
Van Erciş'te Husumetli Aileler Arasında Kavga: 15 Yaralı
4
İnsan Hakları Dernekleri, Fransız Asıllı İsrailli Asker Hakkında Şikayette Bulundu
5
Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati'yi Kabul Edecek
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Mesajı
7
Libya'da Medya Günleri Forumunda Tecrübe Paylaşıldı

9.000 TL Destek Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı! Dar Gelirli Vatandaşlar için Çözüm

2024 Emekliler Yılı'nda Müjde Üstüne Müjde

Yılbaşı Fırsatı Açılandı! TEB'li Olan Çok Şanslı

Bankalardaki Mevduatlarda Düşüş Kararı! 2025'te Yüzde 50 Düşebilir!

Alışveriş Poşetlerine Yüzde 300 Zam Talebi: Bakanlık Açıklama Yaptı

Yılbaşı Alışverişinde 10.000 TL'ye Varan Geri Ödeme Fırsatları

Garanti Bankası'ndan Yeni Yılda 50.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı

Çatalca İş Fırsatları Buluşması Başlıyor! Yüz Yüze Görüşme İmkanları

2025'te Balık ve Yükselen Balık Burçlarını Neler Bekliyor? Uranüs ve Neptün Etkisi İle Hayatınızda Neler Değişecek?

2025'te Kova ve Yükselen Kova Burçlarını Bekleyen Heyecan Verici Gelişmeler

2025 Yılı Dini Günler ve Bayramlar Takvimi Açıklandı!

2025'te Yay ve Yükselen Yay Burçlarını Bekleyen Sürprizler