TİKA'dan Radyo Pakistan'a Müze Salonu

TİKA, Radyo Pakistan için Müze Salonu İnşa Etti

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Pakistan'ın köklü radyolarından Radyo Pakistan için bir müze salonu inşa etti. Bu projeyle birlikte, Pakistan'daki kalkınma projelerine verdikleri destek artarak devam ediyor.

İnşa edilen müze salonunda, mikrofon, daktilo, çeşitli vericiler, mikser, telefon ve kulaklık gibi on yıllarca kullanılan çok sayıda teçhizat ve malzeme sergilenecek. Bu sayede, radyo yayıncılığı tarihine ışık tutulması ve kültürel mirasın korunması hedefleniyor.

Açılış Töreni Detayları

Başkent İslamabad'daki açılış törenine TİKA Daire Başkanı Dursun Ali Yaşacan, TİKA İslamabad Koordinatörü Muhsin Balcı, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliği Müsteşarı Berk Ece, Eğitim Müşaviri Mehmet Toyran, Yunus Emre Enstitüsü Yetkilisi Halil Toker, Radyo Pakistan Başkanı Seyit Ahmet Şeyh ve çalışanlar katıldı.

Yaşacan, törende yapmış olduğu konuşmada, TİKA'nın dünya genelinde yürüttüğü kalkınma projeleri hakkında bilgi vererek, Radyo Pakistan'ın Pakistanlılar için taşıdığı öneme dikkat çekti. "Kurulduğu 1947'den bu yana Radyo Pakistan, birliğin, ilerlemenin ve değişimin sesi olmuştur. Bu müzenin kurulması Türkiye ve Pakistan ilişkilerini daha da güçlendirecektir," diyen Yaşacan, iki ülke arasındaki bağları geliştirecek çalışmaların devam edeceğini vurguladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Pakistan'ın köklü radyolarından Radyo Pakistan için müze salonu inşa etti. Başkent İslamabad'daki açılış törenine katılan TİKA Daire Başkanı Dursun Ali Yaşacan, konuşma yaptı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Pakistan'ın köklü radyolarından Radyo Pakistan için müze salonu inşa etti. Başkent İslamabad'daki açılış törenine katılan TİKA Daire Başkanı Dursun Ali Yaşacan, konuşma yaptı.