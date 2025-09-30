TİKA'dan Saraybosna'da Generacija Yaşlı Bakım Merkezine Donanım Desteği

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından sağlanan donanım desteğiyle Generacija Sağlık Tanıtımı ve Geliştirme Merkezi hizmete açıldı. Merkez, yaşlıların bakımını güçlendirmek ve sosyal hayata katılımlarını artırmak amacıyla faaliyete geçirildi.

Proje Detayları

Proje, Stari Grad Belediyesi ve Generacija Derneği işbirliğinde yürütüldü. TİKA'nın desteğiyle, 250 yaşlı birey için fizik tedavi, el sanatları ve sosyalleşme aktivitelerinin daha kaliteli şartlarda gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Proje, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesi kapsamında hayata geçirildi.

Açılış Töreni

Açılış törenine Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki, Saraybosna Kantonu Çalışma, Sosyal Politika, Yerinden Edilen ve Mülteciler Bakanı Enda Pavic Pecenkovic, Saraybosna Kantonu Sağlık Bakanı Enis Hasanovic, TİKA Saraybosna Program Koordinatörü Gökhan Umut, Stari Grad Belediye Başkanı İrfan Cengic ile bakımevinde kalan yaşlılar katıldı.

Konuşmalar

Kendilerine yol gösterici olduğu için yaşlılara teşekkür eden Akseki, şöyle devam etti:

"TİKA'ya böyle anlamlı bir projenin parçası olduğu için teşekkür ediyorum. TİKA, 1995 yılından bu yana Bosna Hersek'te faaliyet gösteriyor ve 1100'ün üzerinde projeye imza attı, bu rekor denilebilecek bir sayı. Bugüne kadar insanların yaşamlarına dokundular, bu merkezle toplumun bir başka kesiminin de hayatına dokunmuş oldu. Biz Bosna Hersek'in, Bosna Hersekli kardeşlerimizin sevgisini, desteğini her zaman yanımızda hissediyoruz."

Saraybosna Kantonu Sağlık Bakanı Enis Hasanovic, yaşlıların bakımının ve sosyal hayata katılımının kendileri için önemli olduğunu vurguladı.

Stari Grad Belediye Başkanı İrfan Cengic ise Türkiye'ye ve TİKA'ya verdikleri destek için teşekkür ederek, toplum için katkı sağlayan hizmetlerin önemine dikkat çekti ve şöyle konuştu:

"Bu, Türkiye'nin Stari Grad Belediyesi'ne sunduğu en değerli projelerden biridir. Türkiye, gerçek bir dost olduğunu bu şekilde bir kez daha gösteriyor. Sloganlarında söyledikleri gibi, gerçekten kalpten destek oluyorlar."

Merkezin açılmasıyla birlikte bölgedeki yaşlıların hem fiziksel bakım hem de sosyal ihtiyaçlarına daha donanımlı bir ortamda cevap verilmesi amaçlanıyor.

