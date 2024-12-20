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TİKA'dan Senegal'de Mahkumların Rehabilitasyonu İçin Modern Seralar

TİKA, Senegal'de mahkumlara seracılık eğitimi vererek topluma kazandırmayı amaçlayan modern sera projeleri hayata geçirdi.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 17:32
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 17:42
TİKA'dan Senegal'de Mahkumların Rehabilitasyonu İçin Modern Seralar

TİKA'dan Senegal'de Destek Projesi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Senegal Adalet Bakanlığı ile işbirliği içerisinde Sebikotane Cezaevi arazisinde önemli bir projeyi hayata geçirdi. Bu proje kapsamında, mahkumların ceza sürelerini geçirirken seracılık becerileri edinebileceği eğitim ve rehabilitasyon amaçlı iki modern sera kuruldu.

Modern Sera Uygulaması

TİKA, Senegal Adalet Bakanlığına bağlı Ulusal Cezaevi Yönetimi Okulu ortaklığıyla, Dakar Bölge Hapishanesi denetimindeki Sebikotane Cezaevi'nde, her biri 2 bin 500 metrekare olan iki sera inşa etti. Bu kapsamda, toplam 5 bin metrekarelik sera alanına damla sulama sistemi yerleştirildi. Ayrıca, sebze tohumları, meyve fideleri, gübre, humuslu toprak ve çeşitli tarım aletleri sağlanarak üretim için gerekli altyapı tamamlandı.

Üretim ve Satış Modeli

Seralarda yetiştirilecek sebzelerin büyük bir kısmı mahkumların kendi tüketimi için ayrılacak, artan ürünler ise satışa sunulacak. Bu satışlardan elde edilen gelir, cezaevi idaresi tarafından mahkumların rehabilitasyonu için kullanılacak.

Topluma Entegrasyon Hedefi

Mahkumların seracılık teknikleriyle edinecekleri tecrübeler sayesinde özgür kaldıklarında topluma daha kolay entegre olmaları ve yeniden suç işleme risklerinin azaltılması hedefleniyor. Bu projenin, mahkumların yeniden topluma kazandırılmasında önemli bir adım olduğu belirtiliyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Senegal Adalet Bakanlığı işbirliğiyle...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Senegal Adalet Bakanlığı işbirliğiyle, Sebikotane Cezaevi arazisinde mahkumların ceza sürelerini geçirirken seracılık becerileri de kazanabilecekleri, eğitim ve rehabilitasyon amaçlı iki modern sera kuruldu. TİKA, Senegal Adalet Bakanlığına bağlı Ulusal Cezaevi Yönetimi Okulu ortaklığıyla, Dakar Bölge Hapishanesi denetimindeki Sebikotane Cezaevi'nde, her biri 2 bin 500 metrekare olan iki sera kurdu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Senegal Adalet Bakanlığı işbirliğiyle...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Senegal Adalet Bakanlığı işbirliğiyle, Sebikotane Cezaevi arazisinde mahkumların ceza sürelerini geçirirken seracılık becerileri de kazanabilecekleri, eğitim ve rehabilitasyon amaçlı iki modern sera kuruldu. TİKA, Senegal Adalet Bakanlığına bağlı Ulusal Cezaevi Yönetimi Okulu ortaklığıyla, Dakar Bölge Hapishanesi denetimindeki Sebikotane Cezaevi'nde, her biri 2 bin 500 metrekare olan iki sera kurdu.

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