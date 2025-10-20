TİKA'dan Somali'de SHARAFCOOP'a 4 Manyok İşleme Makinesi Desteği

TİKA, Somali'deki SHARAFCOOP kooperatifine Afgoye, Balad ve Jowhar bölgelerinde manyok işleme kapasitesini artırmak için 4 makine desteği sağladı.

Yayın Tarihi: 20.10.2025 16:39
Güncelleme Tarihi: 20.10.2025 16:39
TİKA'dan Somali'de manyok üreticilerine ekipman desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Somali'nin Afgoye, Balad ve Jowhar bölgelerinde faaliyet gösteren SHARAFCOOP Tarım Kooperatifi'ne manyok işleme kapasitesini artırmaya yönelik ekipman desteği sağladı.

Destek ve amaç

Açıklamaya göre, özellikle küçük ölçekli çiftçiler ve kadınlar için önemli bir geçim kaynağı olan manyokun, zahmetli, verimsiz ve zaman alıcı geleneksel yöntemlerle işlenmesi sürecinde yaşanan sorunlara çözüm getirmek amacıyla 4 manyok işleme makinesi temin edildi.

Verilen ekipman

Proje kapsamında kooperatife soyma, rendeleme, öğütme ve pres makineleri teslim edilerek üreticilerin manyoktan un üretebilmeleri için gerekli imkanlar sağlandı.

"Çoğunluğu manyok üreticisi olan üyelerden oluşan SHARAFCOOP Tarım Kooperatifi, bu destek sayesinde ürünlerini daha verimli bir şekilde işleyerek manyok ununa dönüştürebilecek ve piyasada daha yüksek katma değer elde edebilecek. Böylece hem üretici gelirleri artacak hem de yerel istihdam olanakları genişleyecek."

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Somali'nin Afgoye, Balad ve Jowhar bölgelerinde faaliyet gösteren SHARAFCOOP Tarım Kooperatifine manyok işleme kapasitesini artırmaya yönelik ekipman desteğinde bulundu.

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Güncel Marka Marka Fiyatlar