TİKA'dan Somaliland'de 50 Çiftçiye Sulama Desteği

TİKA, Somaliland'in Sahil bölgesinde 50 çiftçiye modern sulama sistemleri ve tarım ekipmanı sağlayarak kuraklıkla mücadele ve tarımsal kalkınmaya destek verdi.

Yayın Tarihi: 15.10.2025 21:50
Güncelleme Tarihi: 15.10.2025 21:50
TİKA'dan Somaliland'de 50 Çiftçiye Sulama Desteği

TİKA'dan Somaliland'de 50 Çiftçiye Sulama Desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Somaliland'in Sahil bölgesinde 50 çiftçiye sulama sistemleri ve tarım ekipmanları sağlayarak kuraklıkla mücadeleye ve yerel tarımsal kalkınmaya katkı sağladı.

Proje kapsamı

Projede, Berbera, Laasciidle, Sheekh ve Mandera bölgelerindeki çiftçilere modern sulama sistemleri, motorlu pompalar ve çeşitli tarım aletleri teslim edildi. Uygulamanın amacı, bölgedeki üretim kapasitesini artırmak ve uzun süredir etkili olan kuraklığın olumsuz etkilerini azaltmaktır.

Teslim töreni

Teslim töreni Berbera'da düzenlendi. Törende, Somaliland Tarım Bakanı Mohamoud Egeh Yousuf, Sahil Valisi Mohamed Dahir Abdalla Gaafane, Berbera Belediye Başkan Yardımcısı Nuur Abdi Jama, Türkiye'nin Hargeysa Başkonsolosu Ozan Pekin, TİKA Koordinatörü Zafer Eşki ile çok sayıda yerel yetkili ve çiftçi yer aldı.

Yetkililerin açıklamaları

Tarım Bakanı Mohamoud Egeh Yousuf, törende yaptığı konuşmada: "Kuraklığın tarımsal üretim üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak ve çiftçilerimizin üretkenliğini artırmak için bu tür projelere büyük ihtiyaç duyuyoruz. TİKA'nın sağladığı bu ekipman desteği tam zamanında geldi." dedi.

Sahil Valisi Mohamed Dahir Abdalla Gaafane, tarım sektörünün bölgesel kalkınmadaki önemine dikkat çekti ve Türkiye'nin desteğinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Türkiye'nin Hargeysa Başkonsolosu Ozan Pekin ise şunları söyledi: "Bu proje, Türkiye ve Somaliland arasındaki güçlü bağların ve kırsal toplulukları güçlendirme yönündeki ortak kararlılığımızın bir yansımasıdır. Gıda güvenliği ve sürdürülebilir kalkınma alanındaki işbirliğimiz sürecektir."

TİKA Koordinatörü Zafer Eşki, TİKA'nın Afrika Boynuzu'nda yürüttüğü projelere değinerek, "Tarım sektörü, Somaliland ekonomisi için hayati öneme sahip. Bu tür projelerle üreticilerin hem bilgi hem de ekipman açısından desteklenmesini sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

TİKA'nın bölgedeki rolü

TİKA, Somali ve Somaliland başta olmak üzere Afrika Boynuzu'nda yürüttüğü kalkınma projeleriyle gıda güvenliği, tarımsal verimlilik ve kuraklıkla mücadele kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Somaliland'in Sahil bölgesinde 50...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Somaliland'in Sahil bölgesinde 50 çiftçiye sulama sistemleri ve tarım ekipmanları desteğinde bulunarak kuraklıkla mücadeleye ve yerel tarımsal kalkınmaya katkı sağladı. Destek kapsamında Somaliland'in Sahil bölgesinde düzenlenen proje kapsamında, Berbera, Laasciidle, Sheekh ve Mandera bölgelerindeki çiftçilere modern sulama sistemleri, motorlu pompalar ve çeşitli tarım aletleri teslim edildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Somaliland'in Sahil bölgesinde 50...

İLGİLİ HABERLER

İBB Burs Başvurusu İçin Son Gün: 17 Ekim 2025 — Sonuç Tarihi Ne Zaman?

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

Elektrik Faturaları: 1 Ocak 2026'da Yeni Tüketim Sınırı Getiriliyor

Başakşehir Avrasya Konutları 2: Bu Yıl Teslim, %20 Peşinat ve 36 Ay Vade

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Katar Emiri'nden Tebrik: Milli Takım 2026 Dünya Kupası'na Katılmayı Garantiledi
2
Erzincan'da Midesinden 780,69 g Eroin Çıkarılan 2 İranlı Tutuklandı
3
Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası
4
İstanbul'da 'Tatil Yıldızı' Dolandırıcılığı: 5 Şüpheli Tutuklandı
5
Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
6
Şırnak Üniversitesi 2025-2026 Açılış Töreni: Mustafa Şentop İlk Dersi Verdi
7
Vakıflar Kanunu Teklifi Komisyona Sunuldu: Turizm ve Marina Düzenlemeleri

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği

Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası

İnci Taneleri Yeni Sezon Tarihi Kesinleşti: Şubat 2026'da Ekranda

İBB Burs Başvurusu İçin Son Gün: 17 Ekim 2025 — Sonuç Tarihi Ne Zaman?

Eskişehir'de Halk Ekmek Zammı: Bugün Devreye Alınacak

Başakşehir Avrasya Konutları 2: Bu Yıl Teslim, %20 Peşinat ve 36 Ay Vade

2025 Pastırma Sıcakları: Kasım Sürprizi Geliyor mı?

Kasım Ara Tatili 2025: İlk Tatil 9 Gün Sürecek

2025-2026 KYK Burs Başvuruları: GSB'den Resmi Açıklama Bekleniyor

Elektrik Faturaları: 1 Ocak 2026'da Yeni Tüketim Sınırı Getiriliyor