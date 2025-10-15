TİKA'dan Somaliland'de 50 Çiftçiye Sulama Desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Somaliland'in Sahil bölgesinde 50 çiftçiye sulama sistemleri ve tarım ekipmanları sağlayarak kuraklıkla mücadeleye ve yerel tarımsal kalkınmaya katkı sağladı.

Proje kapsamı

Projede, Berbera, Laasciidle, Sheekh ve Mandera bölgelerindeki çiftçilere modern sulama sistemleri, motorlu pompalar ve çeşitli tarım aletleri teslim edildi. Uygulamanın amacı, bölgedeki üretim kapasitesini artırmak ve uzun süredir etkili olan kuraklığın olumsuz etkilerini azaltmaktır.

Teslim töreni

Teslim töreni Berbera'da düzenlendi. Törende, Somaliland Tarım Bakanı Mohamoud Egeh Yousuf, Sahil Valisi Mohamed Dahir Abdalla Gaafane, Berbera Belediye Başkan Yardımcısı Nuur Abdi Jama, Türkiye'nin Hargeysa Başkonsolosu Ozan Pekin, TİKA Koordinatörü Zafer Eşki ile çok sayıda yerel yetkili ve çiftçi yer aldı.

Yetkililerin açıklamaları

Tarım Bakanı Mohamoud Egeh Yousuf, törende yaptığı konuşmada: "Kuraklığın tarımsal üretim üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak ve çiftçilerimizin üretkenliğini artırmak için bu tür projelere büyük ihtiyaç duyuyoruz. TİKA'nın sağladığı bu ekipman desteği tam zamanında geldi." dedi.

Sahil Valisi Mohamed Dahir Abdalla Gaafane, tarım sektörünün bölgesel kalkınmadaki önemine dikkat çekti ve Türkiye'nin desteğinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Türkiye'nin Hargeysa Başkonsolosu Ozan Pekin ise şunları söyledi: "Bu proje, Türkiye ve Somaliland arasındaki güçlü bağların ve kırsal toplulukları güçlendirme yönündeki ortak kararlılığımızın bir yansımasıdır. Gıda güvenliği ve sürdürülebilir kalkınma alanındaki işbirliğimiz sürecektir."

TİKA Koordinatörü Zafer Eşki, TİKA'nın Afrika Boynuzu'nda yürüttüğü projelere değinerek, "Tarım sektörü, Somaliland ekonomisi için hayati öneme sahip. Bu tür projelerle üreticilerin hem bilgi hem de ekipman açısından desteklenmesini sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

TİKA'nın bölgedeki rolü

TİKA, Somali ve Somaliland başta olmak üzere Afrika Boynuzu'nda yürüttüğü kalkınma projeleriyle gıda güvenliği, tarımsal verimlilik ve kuraklıkla mücadele kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.

