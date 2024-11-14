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TİKA'dan Tacikistan'daki Tekerlekli Sandalye Basketbol Kulüplerine Destek

TİKA, Tacikistan'daki tekerlekli sandalye basketbol kulüplerinin altyapısını güçlendirmek için ekipman desteği sağladı.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 22:09
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 22:09
TİKA'dan Tacikistan'daki Tekerlekli Sandalye Basketbol Kulüplerine Destek

TİKA'dan Tacikistan'daki Tekerlekli Sandalye Basketbol Kulüplerine Destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Tacikistan'da Gayrat ve Vahdat Tekerlekli Sandalye Basketbol kulüplerine, altyapılarını güçlendirmek amacıyla profesyonel tekerlekli sandalye başta olmak üzere ihtiyaç duyulan ekipman ve malzeme desteğinde bulundu.

Destek Sağlanan Kulüpler ve Amaçları

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Duşanbe'deki basketbol kulüplerine ekipman ve malzeme desteği yapıldı. Gayrat ve Vahdat Tekerlekli Sandalye Basketbol kulüpleri, Tacikistan'da engelli bireyleri destekleyerek gençleri spora teşvik ediyor. Kısıtlı imkanlar nedeniyle zorlanan kulüpler, TİKA tarafından sağlanan altyapı desteğiyle profesyonelleşme yolunda önemli bir adım attı.

Etkinlik ve Katılımcılar

Temin edilen ekipmanların teslimi dolayısıyla düzenlenen dostluk maçına Türkiye'nin Duşanbe Büyükelçisi Umut Acar, Beden Eğitimi Enstitüsü Rektörü Muhammadşo Abdullozoda, TİKA Duşanbe Koordinatörü İbrahim Ethem Ünal ve kulüp taraftarları katıldı.

Projenin Hedefleri

Büyükelçi Acar, törende yaptığı konuşmada, TİKA'nın Tacikistan'da gerçekleştirdiği gerçek hayata dokunan projelerle Türk ve Tacik halklarının birbirine daha da yakınlaştığını görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ünal ise, TİKA olarak bu proje ile amaçlarının engelli bireylerin spor aracılığıyla sosyal hayata katılımının yanı sıra söz konusu kulüplerin hem altyapı hem de sporcu kalitesi yönüyle paralimpik oyunlara katılabilecek seviyeye ulaşmasını sağlamak olduğunu ifade etti.

Gelecek Planları

Projenin devamı kapsamında, gelecek dönemde iki ülke tekerlekli sandalye basketbol takımları arasında çeşitli eğitim programları ve dostluk maçlarının yapılması, böylelikle iki dost ülke arasında tecrübe paylaşımı ve spor alanında işbirliğinin geliştirilmesi planlanıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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