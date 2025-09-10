TİKA'dan Tokar'da Sudanlı Çiftçilere Tohum ve Tarım Desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Sudan'ın doğusundaki Kızıldeniz eyaletine bağlı Tokar kentinde çiftçilere tohum ve tarım malzemesi desteği sağladı. Proje, bölgedeki tarımsal üretimin verim ve kalitesini artırmayı hedefliyor.

Dağıtım töreni

Verimli topraklarıyla bilinen Tokar'da düzenlenen dağıtım programına, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Fatih Yıldız, TİKA Koordinatörü Galip Yılmaz, Tokar Kaymakamı Ömer İdris, yerel yetkililer ve çok sayıda çiftçi katıldı.

Büyükelçi Fatih Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada: "Tokar, Sudan’ın doğusunda güçlü bağlara sahip olduğumuz bir ilçedir. Bereketli topraklara sahip bu bölgede özellikle pamuk ekiminin geçmişi Osmanlı İmparatorluğu dönemine gider." dedi. Yıldız, daha önce ramazan ayında TİKA projesi kapsamında Tokar'ı ziyaret ettiğini hatırlatarak, "Bu sefer de mevsimsel su taşkınlarının hemen ardından gelerek çiftçilere destek olduk." ifadesini kullandı.

Proje kapsamı ve hedefler

TİKA Koordinatörü Galip Yılmaz proje kapsamında Tokar'da çiftçilikle geçimini sağlayan 1200 çiftçi ailesine çeşitli tohum ve el ekipmanı hibesinde bulunduklarını belirtti. Sağlanan tohumlar arasında domates, patlıcan, biber, salatalık, acur, bamya, maş fasulyesi, beyaz darı ve sarı darı yer alıyor. Ayrıca çapa, kürek, örtü ve ambalaj malzemesi gibi küçük el aletleri de dağıtıldı.

Yılmaz, Tokar'ın Kızıldeniz eyaletinin büyük ölçüde sebze ve meyve ihtiyacını karşıladığını, yürütülen proje sayesinde özellikle sebze üretiminde verim ve kalite artışı beklediklerini ifade etti.

Tokar'ın tarihi ve coğrafi önemi

Tokar, Sudan’ın Kızıldeniz eyaletinin Baraka Nehri deltası üzerinde geniş tarımsal alanlara sahip bir şehir olup, eyalet merkezi Port Sudan'a yaklaşık 150 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Baraka Nehri’nin yıllık taşkınlarıyla taşınan alüvyon sayesinde, bölge çöl koşullarına rağmen tarıma elverişli topraklara sahip.

Tokar Delta Tarım Projesi 19. yüzyıla dayanıyor; pamuk yetiştirme girişimleri 1867'de Sevakin Valisi Mümtaz Paşa döneminde başlamıştı. Zaman içinde ürün çeşidi pamuktan darı, sorgum ve sebze gibi daha dayanıklı mahsullere kaydı.

Tokar Kaymakamı Ömer İdris ise bölgedeki geniş çaplı tarımsal faaliyetlerin Osmanlı İmparatorluğu döneminde Mümtaz Paşa önderliğinde başlatıldığını ve o dönemde pamuk tarımının bölge halkına ciddi gelir sağladığını vurguladı.