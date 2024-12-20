TİKA'dan Üsküp'te Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'ne Destek

TİKA, Üsküp'te Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü Yeniledi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, Aziz Kiril ve Metodiy Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nün eğitim alanlarını onarıp, modern bir hale getirdi. Proje açılış töreninde önemli isimler bir araya geldi.

Açılış Törenine Katılım Yoğundu

Projenin açılış törenine; Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, TİKA Başkan Yardımcısı Mahmut Çevik, Kuzey Makedonya'daki Türk Demokratik Partisi Genel Başkanı ve milletvekili Beycan İlyas, Türk Milli Birlik Hareketi Genel Başkanı Erdoğan Saraç, Blaje Koneski Filoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vladimir Martinovski ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı Prof. Dr. Osman Emin katıldı. Ayrıca, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşları temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler de törene iştirak etti.

Büyükelçi Ulusoy'dan Teşekkür

Büyükelçi Ulusoy, tören konuşmasında, "Türkçenin olmadığı bir yerde Türklerin nefes alamayacağını" vurgulayarak, Türkçenin öğretilmesinde katkıda bulunan tüm paydaşlara teşekkür etti. Türkiye'nin her daim Kuzey Makedonya'nın yanında olacağını belirten Ulusoy, Türkoloji Bölümü'nün önümüzdeki dönem etkinlikleri hakkında umutlu olduğunu ifade etti.

TİKA'nın Türkolojiye Desteği

TİKA Başkan Yardımcısı Mahmut Çevik, Türk dilinin gelişimine katkı sağlamakta kararlı olduklarını belirtti. Şimdiye kadar Türkoloji alanında 500'den fazla projeyi hayata geçirdiklerini vurgulayan Çevik, Balkanlar ve Doğu Avrupa'da 120'ye yakın Türkoloji projesinin desteklendiğini ifade etti. Eğitim materyalleri, pedagojik eğitimler ve tecrübe paylaşımı programlarıyla öğretmenlere destek verdiklerini açıkladı.

Türkoloji'ye Vari Öncelik

Prof. Dr. Martinovski, Türkoloji Bölümü'nü destekleyen projelerden ötürü teşekkürlerini ileterek, Türkoloji eğitiminin gelişiminin başka üniversitelerle işbirliği içerisinde gerçekleşmesi gerektiğini belirtti.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’teki Aziz Kiril ve Medotiy Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün eğitim alanlarının onarım ve donanımını gerçekleştirdi. Projenin açılış törenine Türkiye’nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy (sol 2) ile TİKA Başkan Yardımcısı Mahmut Çevik (sol 3) de katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’teki Aziz Kiril ve Medotiy Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün eğitim alanlarının onarım ve donanımını gerçekleştirdi. Projenin açılış törenine Türkiye’nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy (sol 2) ile TİKA Başkan Yardımcısı Mahmut Çevik (sol 3) de katıldı.