TİKA, Filipinli Kadın Girişimcilerin Kakao Üretimini Güçlendirdi

TİKA tarafından sağlanan modern ekipman desteğiyle Filipinler'de kadın girişimcilerin kakao üretim kapasitesi ve ürün kalitesi artırıldı. Destek, kırsal alanda ekonomik fırsatları genişletmeyi hedefliyor.

Projenin kapsamı ve etkisi

Proje kapsamında Cavite eyaletinde faaliyet gösteren Daine Kadın Tarım Birliğine modern kakao işleme ekipmanı temin edildi. Bu destekle 50 kadın üreticinin üretim kapasitesi ve ürün kalitesi doğrudan güçlendi.

Artık kadın üreticiler, kakao kavurma, karıştırma, temperleme ve kalıplama işlemlerini kendi tesislerinde gerçekleştirebiliyor. Üretim sürecinin tamamı el yapımı ve katkısız olarak sürdürülüyor; ortaya çıkan ürünler kadınların tasarladığı marka ile yerel pazarlarda ve çevrim içi platformlarda satışa sunuluyor.

Eğitim ve saha ziyareti

Ekipman desteğine ek olarak sağlanan eğitimler, kadın girişimcilerin teknik bilgi ve işletme kapasitesini artırarak onları kırsal kalkınmanın öncü aktörleri haline getiriyor.

TİKA Başkan Yardımcısı Dr. Ümit Naci Yorulmaz, projeyi yerinde inceleyerek üretim sürecine katıldı ve kadın girişimcileri başarılarından dolayı tebrik etti.

