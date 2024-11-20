TİKA, Güney Afrika'daki Görme Engelli Öğrencilere Bilgisayar Desteği Sağladı

TİKA, Görme Engelli Öğrencilere Destek Oluyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Güney Afrika Cumhuriyeti'nde görme engelli öğrencilere yönelik önemli bir projeye imza attı. TİKA, Güney Afrika Üniversitesi (UNISA) Engelli Öğrenciler Araştırma Merkezi'nde (ARCSWiD) eğitim gören öğrencilere uygun 22 adet bilgisayar temin ederek, eğitimde fırsat eşitliğine katkıda bulundu.

Tören ve Teşekkürler

Projenin teslim töreninde bir konuşma gerçekleştiren UNISA Rektörü Puleng Lenka-Pula, eğitimde fırsat eşitliğinin önemini vurguladı. Rektör Lenka-Pula, görme engelli öğrencilerin eğitiminde sundukları destek için TİKA’ya ve Türk halkına içten teşekkürlerini iletti.

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