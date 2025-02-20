TİKA, Gürcistan Milli Kanser Tarama Merkezi'ne Tıbbi Ekipman Desteği Sağladı

TİKA'nın Gürcistan'a Sağlık Desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Gürcistan Milli Kanser Tarama Merkezi'ne tıbbi ekipman desteğinde bulundu. Bu kapsamda, TİKA ile Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) işbirliğinde yürütülen projeyle, merkeze engelli bireylerin kullanımına uygun dört jinekoloji muayene koltuğu ve bir histeroskopi cihazı teslim edildi.

Engelli Kadınlar İçin Sağlık Hizmetleri İyileşiyor

Özellikle engelli kadınların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla tasarlanan koltuklar, hasta konforunu artırmanın yanı sıra sağlık çalışanlarının verimliliğini de artıracak. Histeroskopi cihazı ise rahim içi hastalıkların teşhis ve tedavisinde modern bir çözüm sunarak jinekolojik sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmayı hedefliyor.

Kanser Taramaları ve Kadın Sağlığına Önemli Katkı

Açıklamada, merkeze teslim edilen ileri teknoloji cihazlarının, Gürcistan'da kanser taramaları ve kadın sağlığı hizmetlerinde önemli gelişmelere zemin hazırlayacağı vurgulandı. Düzenlenen törenle Tiflis genelindeki Kanser Tarama Merkezi'nin farklı şubelerinde hizmete sunulan ekipmanların, toplumun genel sağlık bilincine olumlu katkı sağlaması bekleniyor.

Farkındalık Yaratma Çalışmaları

Bu süreçte kanser farkındalığı oluşturmak adına hazırlanan broşürler ve özel tasarlanmış bez çantalar katılımcılara dağıtıldı. Bu farkındalık çalışmaları, toplumun kanserle mücadelede bilinçlenmesine ve erken teşhisin öneminin geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağladı.

Gürcistan'daki kadın sağlığının güçlendirilmesine katkı sağlanmasının yanı sıra, Türkiye ile Gürcistan arasındaki dostane ilişkilerin sağlık alanında pekişmesine önemli bir katkı sunduğu bildirildi.

Erken Teşhis ve Sağlıklı Yaşam

Ekipman teslimi dolayısıyla merkeze düzenlenen bir törene, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği Müsteşarı Melike Yılmaz Öskiper, TİKA Tiflis Koordinatörü Zeynep Bayrak, Tiflis Belediye Meclisi Sağlık ve Sosyal Sorunlar Komisyonu Başkanı Zurab Çikviladze ve UNFPA Türkiye Temsilcisi Mariam A. Khan katıldı.

Gürcistan Milli Kanser Tarama Merkezi Müdürü Eter Kiguradze, törede konukları karşılayarak merkezin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Çikviladze, "TİKA tarafından sağlanan bu ekipmanlar, özel ihtiyaçları olan hastalarımıza daha kaliteli sağlık hizmeti sunmamıza olanak tanıyacak. Erken teşhis, sağlıklı bir yaşamın temelidir ve bu destek, tarama hizmetlerimizin gelişimine katkı sağlayacak" dedi.

UNFPA Türkiye Temsilcisi Khan ise, kadın sağlığındaki iyileşmenin toplum genelinde uzun vadeli olumlu etkiler doğuracağını belirtirken, Öskiper de Türkiye'nin Gürcistan ile sağlık alanındaki işbirliğinin artarak devam edeceğinin altını çizdi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Gürcistan Milli Kanser Tarama Merkezi'ne tıbbi ekipman desteğinde bulundu. TİKA ile Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) işbirliğinde yürütülen proje kapsamında Gürcistan Milli Kanser Tarama Merkezi'ne tıbbi ekipman desteği sağlanarak, engelli bireylerin kullanımına uyumlu dört jinekoloji muayene koltuğu ve bir histeroskopi cihazı teslim edildiği belirtildi. Ekipman teslimi dolayısıyla merkezde düzenlenen törene, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği Müsteşarı Melike Yılmaz Öskiper, TİKA Tiflis Koordinatörü Zeynep Bayrak, Tiflis Belediye Meclisi Sağlık ve Sosyal Sorunlar Komisyonu Başkanı Zurab Çikviladze ve UNFPA Türkiye Temsilcisi Mariam A. Khan katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Gürcistan Milli Kanser Tarama Merkezi'ne tıbbi ekipman desteğinde bulundu. TİKA ile Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) işbirliğinde yürütülen proje kapsamında Gürcistan Milli Kanser Tarama Merkezi'ne tıbbi ekipman desteği sağlanarak, engelli bireylerin kullanımına uyumlu dört jinekoloji muayene koltuğu ve bir histeroskopi cihazı teslim edildiği belirtildi. Ekipman teslimi dolayısıyla merkezde düzenlenen törene, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği Müsteşarı Melike Yılmaz Öskiper, TİKA Tiflis Koordinatörü Zeynep Bayrak, Tiflis Belediye Meclisi Sağlık ve Sosyal Sorunlar Komisyonu Başkanı Zurab Çikviladze ve UNFPA Türkiye Temsilcisi Mariam A. Khan katıldı.