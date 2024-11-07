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TİKA Hırvatistan'da Tarımsal Üretimi Destekliyor

TİKA, Hırvatistan'da meyve suyu ve reçel üretimi için yeni makineler kurarak tarımsal üretimi destekliyor.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 15:47
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 15:56
TİKA Hırvatistan'da Tarımsal Üretimi Destekliyor

TİKA'dan Hırvatistan'da Tarımsal Üretime Destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Hırvatistan’ın Lepoglava şehrinde tarımsal üretimi desteklemek amacıyla meyve suyu ve reçel üretimi işlemleri gerçekleştiren bir tesiste yeni makineler kurdu.

Proje Törenine Katılım

"Meyve-Sebze Suyu ve Reçel Üretim Hattı Geliştirme Projesi" çerçevesinde gerçekleştirilen makine kurulum törenine Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Nurdan Erpulat Altuntaş, TİKA Başkan Yardımcısı Mahmut Çevik ve Lepoglava Belediye Başkanı Marijan Skvaric gibi önemli isimler katıldı. Büyükelçi Altuntaş, yaptığı konuşmada projenin sadece bölge ekonomisine değil, aynı zamanda kadınların iş dünyasında güçlendirilmesine de büyük katkılar sağlayacağını vurguladı.

TİKA'nın Bölgedeki Rolü

TİKA Başkan Yardımcısı Mahmut Çevik, ajansın Balkanlar'da tarım projeleri başta olmak üzere birçok konuda aktif olarak çalıştığını, tarımın ekonomik kalkınma üzerindeki önemine dikkat çekti. Lepoglava’daki tesisin, TİKA'nın geçmişten beri sürdürdüğü bir projeyi temsil ettiğini belirten Çevik, "Proje ile burada üretilen ürünlerin markalaşmasına katkı sağlanarak bölgenin tanıtımına destek olacağız." şeklinde ifadelerde bulundu.

Projenin Üretim Verileri

2022 yılında meyve ve sebze suyu üretim hattının, 2023 yılında ise reçel üretim hattının devreye girdiği projede, bugüne dek 132 ton meyve ve sebze işlenerek yaklaşık 69 bin litre meyve suyu ve reçel elde edildi. Proje çerçevesinde üretimde kullanılan meyve ve sebze çeşitleri zenginleştirilmiş olup, yeni ürünler arasında zencefil, yeşil limon, mandalina, portakal, nar, havuç ve pancar yer alıyor. Ayrıca, bölgede yaygın olarak tüketilen ajvar sosunun üretimi de başlayarak projeye eklenmiştir.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Hırvatistan'da tarımsal üretime destek...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Hırvatistan'da tarımsal üretime destek vermek amacıyla meyve suyu ve reçel üretimi yapan tesise, paketleme ve şişeleme makineleri kurdu. Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Nurdan Erpulat Altuntaş, programda konuştu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Hırvatistan'da tarımsal üretime destek...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Hırvatistan'da tarımsal üretime destek vermek amacıyla meyve suyu ve reçel üretimi yapan tesise, paketleme ve şişeleme makineleri kurdu. Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Nurdan Erpulat Altuntaş, programda konuştu.

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