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TİKA ile Türk Kızılay Arasında İşbirliği Mutabakat Zaptı İmzalandı

TİKA ve Türk Kızılay, uluslararası yardımlarda işbirliği sağlamak için mutabakat zaptı imzaladı.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 19:36
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 19:39
TİKA ile Türk Kızılay Arasında İşbirliği Mutabakat Zaptı İmzalandı

TİKA ve Türk Kızılay Arasında İşbirliği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Türk Kızılay arasında uluslararası alanda gerçekleştirilecek faaliyetlerde işbirliği yapılmasını öngören mutabakat zaptı imzalandı. İmza töreni, TİKA'nın Ankara'daki merkezinde gerçekleştirildi.

Önemli İsimlerin Katılımı

İmza törenine TİKA Başkanı Serkan Kayalar ve Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz katıldı. Kayalar, Türkiye'nin uluslararası yardım modelinin gelişiminden bahsederek, “Artık 'Türk tipi kalkınma yardımı' diyebileceğimiz bir modelle dünyada birçok alanda faaliyet göstermekteyiz,” dedi.

İşbirliğinin Güçlendirilmesi

Kayalar, Türk Kızılay'ın 156 yıllık geçmişine dikkat çekerek, “Türk Kızılay, sahada gittiğimiz her yerde takdir edilen bir kurum. Bu mutabakat, iki kurum arasındaki birlikteliğin ahdi bir zemin üzerinde güçlendirilmesini sağlamaktadır,” şeklinde konuştu.

Türk Kızılay'ından Vurgu

Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz, “Türk'ün yardım eli” şeklindeki bilincin yurt dışında köklü bir yer edindiğini ifade ederek, Türkiye'nin yardımlarının art niyet taşımadığını vurguladı. Yılmaz, iki kurumun yapacağı ortak projelerin uluslararası alanda etkili olacağını aktardı.

Protokolün İçeriği

İmzalanan protokol ile iki kurumun uzun yıllardır süregelen işbirliğinin derinleştirilmesi hedefleniyor. Ortak proje ve faaliyetlerin hayata geçirilmesi, eğitim, kültür, sağlık, insani yardım gibi alanlarda işbirliğinin artırılması planlanıyor.

Ayrıca, yurt içi ve yurt dışı eğitim programları ile tecrübe ve bilgi paylaşımında bulunulacağı belirtiliyor. Türk Kızılay ve TİKA'nın, sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda yeni projeler geliştirmesi bekleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Türk Kızılay arasında uluslararası...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Türk Kızılay arasında uluslararası alanda gerçekleştirilecek faaliyet ve çalışmalarda iş birliği yapılmasını içeren mutabakat zaptı imzalandı. TİKA'nın Ankara'daki merkezinde gerçekleşen imza törenine TİKA Başkanı Serkan Kayalar (sağda), Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz (solda) ve iki kurum yetkilileri katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Türk Kızılay arasında uluslararası...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Türk Kızılay arasında uluslararası alanda gerçekleştirilecek faaliyet ve çalışmalarda iş birliği yapılmasını içeren mutabakat zaptı imzalandı. TİKA'nın Ankara'daki merkezinde gerçekleşen imza törenine TİKA Başkanı Serkan Kayalar (sağda), Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz (solda) ve iki kurum yetkilileri katıldı.

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