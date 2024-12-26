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TİKA, Karadağ Medya Sektörüne Yeni Stüdyo ile Destek Verdi

TİKA, Karadağ Radyo ve Televizyonu için yeni stüdyo kurarak medya sektörüne önemli bir katkıda bulundu.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 14:17
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 14:27
TİKA, Karadağ Medya Sektörüne Yeni Stüdyo ile Destek Verdi

TİKA'dan Karadağ Medya Sektörüne Destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Karadağ Radyo ve Televizyonu (RTCG) için yeni bir stüdyo kurarak, ülkenin medya sektörüne destek sağladı.

Stüdyonun Açılışı ve Katılımcılar

Bijelo Polje şehrinde RTCG için kurulan stüdyonun açılış törenine, Türkiye'nin Podgorica Büyükelçisi Barış Kalkavan, Bijelo Polje Belediye Başkanı Petar Smolovic, RTCG yöneticileri ve TİKA Podgoritsa Koordinatörü Nihal Ersoy katıldı. Ayrıca çok sayıda davetli, bu önemli etkinlikte yer aldı.

Büyükelçi Kalkavan'ın Açıklamaları

Törende konuşan Büyükelçi Kalkavan, TİKA'nın Karadağ'da medya, eğitim, sağlık ve tarım gibi çeşitli alanlarda önemli projelere imza attığını belirtti. TİKA'nın medya sektöründeki eğitim faaliyetleri kapsamında bugüne dek 80 medya mensubuna destek sağladığını vurguladı. Kalkavan, yeni stüdyonun sektöre önemli katkılar sunacağına inandığını söyledi.

Belediye Başkanı Smolovic ve Genel Müdür Raonic'in Yorumları

Smolovic, stüdyonun yalnızca Bijelo Polje için değil, tüm kuzey Karadağ bölgesi için büyük bir kazanım olduğunu ifade ederek TİKA yetkililerine teşekkür etti.

RTCG Genel Müdürü Boris Raonic ise kurulan stüdyonun uluslararası standartlara uygun olduğunu ve yayın kalitesinin daha da artacağını açıkladı.

Stüdyo Donanımı

Yeni stüdyoda ses ve kamera ekipmanları ile birlikte ışık sistemleri de yer alıyor. Bu donanım, Karadağ'ın medya sektöründe önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Karadağ Radyo ve Televizyonu (RTCG) için...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Karadağ Radyo ve Televizyonu (RTCG) için yeni stüdyo kurdu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Karadağ Radyo ve Televizyonu (RTCG) için...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Karadağ Radyo ve Televizyonu (RTCG) için yeni stüdyo kurdu.

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