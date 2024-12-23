TİKA, Kazakistan'da Engelliler İçin Sosyal Uyumu Destekleyen Merkez Kurdu

TİKA'dan Kazakistan'da Engellilere Özel Bir Merkez

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kazakistan'ın Aktau şehrinde "Engellilerin Sosyal ve Yaşamsal Rehabilitasyon Merkezi"ni hizmete sundu. Hazar Denizi kıyısındaki bu merkezin açılış törenine, Mangistau Eyaleti Vali Yardımcısı Abbat Urisbayev, Aktau Valisi Abilkayır Baypakov, TİKA Başkan Yardımcısı Dr. Ümit Naci Yorulmaz, Türkiye’nin Aktau Başkonsolosu Sabri Alptekin ve TİKA Astana Koordinatörü Hikmet Özdenoğlu katıldı.

Kaliteli Yaşam ve Sosyal Uyum İmkanları

Vali Yardımcısı Urisbayev, merkez sayesinde bölgedeki engelli bireylere kaliteli yaşam ve sosyal uyum fırsatları sunulacağını vurguladı. Aktau Valisi Baypakov ise, engellilere uygun ortamlar sağlamanın öncelikli hedeflerinden biri olduğunu belirterek, “Bu merkezde engelli bireylere kaliteli sosyal ve yaşamsal uyum hizmeti verilecek. TİKA Başkanlığına ve Türkiye halkına teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Gelecek Projelerin Temeli

TİKA Başkan Yardımcısı Yorulmaz, bu merkezin, bölgedeki diğer projelerin başlangıcı olduğunu ifade etti. 1995 yılından bu yana Kazakistan'da eğitim, sağlık ve tarım gibi alanlarda pek çok projeye imza attıklarını hatırlatan Yorulmaz, iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkilerini desteklemeyi sürdüreceklerini söyledi.

Merkezin Özellikleri ve Amaçları

Merkez, yaklaşık 800 kişilik kapasiteye sahip olup, günlük yaşamda ihtiyaç duyulan ekipmanlarla donatılmıştır. Mutfak, çalışma alanı ve yatak odası gibi yaşam alanları bulunan merkez, engellilerin günlük yaşam zorluklarını aşmalarına olanak tanıyacak şekilde tasarlanmıştır. Burada, engellilerin sosyal uyum süreçlerine destek olmanın yanı sıra, yaşam kalitelerinin artırılması için çeşitli imkanlar sağlanacaktır.

TİKA’nın Kazakistan’a Ziyareti

TİKA Başkan Yardımcısı Yorulmaz, Kazakistan’a yaptığı çalışma ziyareti esnasında Aktau Valisi Baypakov ile yeni işbirliği projelerini değerlendirdi. Ayrıca, Çimkent’te TİKA tarafından kurulan mobilya üretim atölyesini de ziyaret ederek incelemelerde bulundu.