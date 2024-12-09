TİKA, Kenya'da Kadın Çiftçiler İçin Siyah Asker Sineği Üretim Çiftlikleri Kurdu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Kenya'da kadın çiftçilerin ekonomiye katılımını artırmak amacıyla çevre dostu siyah asker sineği üretim çiftlikleri kurdu.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, bu projeyle kadın çiftçilere, organik atıkların dönüştürülmesi ve sürdürülebilir tarım uygulamalarının desteklenmesi hedefleniyor. Siyah asker sineği üretim çiftlikleri, çevresel etkilerin azaltılması ve gelir yaratımı konusunda önemli bir rol oynayacak.

Açılış törenine Nandi Vali Yardımcısı Yulita Cheruiyot, Mama Doing Good Vakfı Başkanı Elizabeth Koskei ve TİKA Nairobi Koordinatörü Yasemin Cansuz Kurt katıldı. Vali Yardımcısı Cheruiyot, kadınların bu yenilikçi uygulamalara katılımının önemini vurguladı ve projeye destekleri için Türk halkına teşekkür etti.

Proje kapsamında kadın çiftçilere, siyah asker sineği üretimi, bakımı ve kullanımı eğitimi verildi. Dört kadın çiftçi kooperatifi üyesi, kurulan çiftliklerde üretime başlamış durumda.

Kadınlar, siyah asker sineği üretimi sayesinde kendi tavuklarını besleyebilmekte ve ürettikleri yemleri toz veya larva formunda satarak gelir elde edebilmektedir. Bu uygulama, organik atıkların faydalı ürünlere dönüştürülmesini sağlayarak çevresel etkileri azaltmaktadır. Siyah asker sineği, yüksek proteinli yemler üreterek geleneksel yemlere göre daha az kaynak tüketir ve çevre üzerindeki baskıyı minimize eder.