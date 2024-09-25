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TİKA, Kosova'da İşitme ve Konuşma Engelli Çocuklar İçin Dikiş Atölyesi Kurdu

TİKA, Kosova'nın Prizren kentinde işitme ve konuşma engelli çocuklar için dikiş atölyesi açtı.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 22:00
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 22:06
TİKA, Kosova'da İşitme ve Konuşma Engelli Çocuklar İçin Dikiş Atölyesi Kurdu

TİKA'dan Önemli Bir Adım

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Kosova'nın Prizren bölgesinde yer alan Nena Tereza İşitme ve Konuşma Engelliler Okulu'nda yeni bir dikiş atölyesi kurdu. Bu girişim, işitme ve konuşma engelli çocukların meslek edinme süreçlerine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Açılış Töreni

Dikiş atölyesinin açılış törenine Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Prizren Başkonsolosu Celal Doğan, Kosova Eğitim Bakanı Arberie Nagavci, TİKA Priştine Koordinatörü Fulya Aslan ve Türk temsil heyetinin çeşitli üyeleri katıldı. Törende, katılımcılar dikiş atölyesinin açılış kurdelesini keserek bu önemli projeyi resmiyete döktü.

Büyükelçi Angılı'nın Mesajı

Büyükelçi Angılı, burada yaptığı konuşmada eğitim yatırımlarının önemine vurgu yaparak, "Eğitim alanındaki destekler, daha iyi bir dünya inşa etmek için atılan adımlardır" dedi. Angılı, açılan dikiş atölyesinde eğitim alacak çocukların, gelecekte başarılı bir meslek sahibi olacağına inandığını belirterek, “Hepsinin hayallerini gerçekleştirmelerini yürekten diliyorum,” ifadelerini kullandı.

TİKA’nın Hedefleri

TİKA Koordinatörü Fulya Aslan, Balkanlar'da "Engelimi Türkiye ile Aşıyorum" programı çerçevesinde birçok projeyi hayata geçirdiklerini ve Kosova'da da özel eğitime ihtiyaç duyan bireyler için önemli projeler geliştirdiğini açıkladı. Aslan, “Bu atölyede endüstriyel kullanıma uygun makineler ve mobilyalar yer almakta. Burada eğitim alan bireyler, profesyonel iş hayatına adım atabilecek mesleki beceriler kazanacaklar,” dedi.

Özgüven ve Sosyal Entegrasyon

Aslan, gerçekleştirdikleri projelerin amacının, özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin özgüvenlerini artırmak ve topluma entegre olmalarını sağlamak olduğunu ifade etti. Açılış sonrası davetliler, atölyeyi gezip öğrencilerin çalışmaları hakkında bilgi aldılar.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Kosova'nın güneyindeki Prizren...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde bulunan Nena Tereza İşitme ve Konuşma Engelliler Okuluna dikiş atölyesi kuruldu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Kosova'nın güneyindeki Prizren...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde bulunan Nena Tereza İşitme ve Konuşma Engelliler Okuluna dikiş atölyesi kuruldu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Kosova'nın güneyindeki Prizren...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde bulunan Nena Tereza İşitme ve Konuşma Engelliler Okuluna dikiş atölyesi kuruldu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Kosova'nın güneyindeki Prizren...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde bulunan Nena Tereza İşitme ve Konuşma Engelliler Okuluna dikiş atölyesi kuruldu.

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