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TİKA, Kosova'da Türkçe Eğitimi Destekliyor

TİKA, Priştine'deki üniversitede Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne destek sağladı.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 14:27
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 14:27
TİKA, Kosova'da Türkçe Eğitimi Destekliyor

TİKA'dan Kosova'daki Türkçe Eğitimine Destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kosova’nın başkenti Priştine’de bulunan Hasan Priştina Üniversitesi Filoloji Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü için tadilat ve tefrişat desteği sağladı.

Törene Katılım

Gerçekleşen destek törenine, TİKA Başkan Yardımcısı Mahmut Çevik, Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka ile birlikte çok sayıda davetli katıldı.

Proje Hedefleri

TİKA'nın Başkan Yardımcısı Çevik, 2005 yılından bu yana Kosova’da gerçekleştirdikleri 750 projeden bahsederek, bu projeler arasında Türk dili ve kültürüyle ilgili 121 projeye yaklaşık 6 milyon avro yatırım yaptıklarını belirtti.

Büyükelçi Angılı'nın Açıklamaları

Büyükelçi Angılı, Kosova’nın tarihi derinliğine değinerek Türkoloji bölümünün, Kosova Cumhuriyeti’ne değer kattığını ifade etti. Ayrıca, Kosova’nın Balkanlar, Avrupa ve Türk Dünyası için kültürel bir merkez olduğunu vurguladı.

Bakan Damka'nın Vurgusu

Bakan Damka, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün önemine dikkati çekerek, Türkçenin gelecek nesillere doğru aktarımının gerekliliğini belirtti.

Rektör Yardımcısı Jerliu’nun Yorumları

Hasan Priştina Üniversitesi Rektör Yardımcısı Naim Jerliu, TİKA’nın desteklerinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek projenin Türkiye ile Kosova arasındaki işbirliğini güçlendirdiğini belirtti.

Tören Sonrası Aktiviteler

Tören, Çevik’in davetlilere Büyük Türkçe Sözlük hediye etmesi ve toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

TİKA, proje kapsamında Priştine'deki Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün kapsamlı tadilat ve tefrişatını gerçekleştirdi.

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