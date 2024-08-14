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TİKA, Kosova'daki Kadın Çiftçilere Destek Oluyor

TİKA, Kosova'daki kadın süt üreticilerine modern makineler hibe ederek tarımsal üretimi destekliyor.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 15:03
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 15:10
TİKA, Kosova'daki Kadın Çiftçilere Destek Oluyor

TİKA'dan Kosovalı Kadın Süt Üreticilerine Destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), "Kırsal Alanda Kadın Çiftçilerin Desteklenmesi Projesi" çerçevesinde Kosova'da 45 kadın çiftçiye modern süt üretim makineleri sağlamaktadır.

Dağıtım Töreni

Kosova'nın Malişeva Belediyesi'ne bağlı Terpeze köyünde düzenlenen teslimat törenine, TİKA Priştine Koordinatörü Fulya Aslan ile Kosova Süt Üreticileri Derneği temsilcileri katıldı.

Malzeme Dağıtımı

TİKA Koordinatörü Aslan, AA muhabirine verdiği demeçte, "Kırsal Alanda Kadın Çiftçilerin Desteklenmesi Projesi" çerçevesinde Malişeva, Vıçıtırın ve Yakova belediyelerinden selektif olarak seçilen 45 kadın çiftçiye süt sağma makineleri, süt taşıma bidonları ve hijyen malzeme setleri dağıttıklarını belirtti.

Kadın Çiftçilerin Önemi

Aslan, kadınların tarım ve hayvancılık sektöründeki kritik rolüne dikkat çekerek, "Bu nedenle kadın çiftçilerin desteklenmesi bizim için çok önemlidir. Dağıtımını yaptığımız malzemelerle, süt üretiminin kalitesini ve verimliliğini artırmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda hijyen koşullarını iyileştirerek gıda güvenliğini sağlamak amacı gütmekteyiz." dedi.

Uzun Vadeli Hedefler

Aslan, bu tür projeler aracılığıyla Kosova ekonomisine uzun vadeli katkılar sağlamayı planladıklarını sözlerine ekledi.

Teşekkür Mesajları

Hibe edilen makineleri teslim alan Kosovalı kadın çiftçiler, Türk halkına ve TİKA'ya minnettarlıklarını dile getirerek projeden duydukları memnuniyeti ifade ettiler.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), "Kırsal Alanda Kadın Çiftçilerin...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), "Kırsal Alanda Kadın Çiftçilerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında Kosova'daki 45 kadın çiftçiye süt üretiminde kullanılan makineler hibe edildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), "Kırsal Alanda Kadın Çiftçilerin...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), "Kırsal Alanda Kadın Çiftçilerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında Kosova'daki 45 kadın çiftçiye süt üretiminde kullanılan makineler hibe edildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), "Kırsal Alanda Kadın Çiftçilerin...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), "Kırsal Alanda Kadın Çiftçilerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında Kosova'daki 45 kadın çiftçiye süt üretiminde kullanılan makineler hibe edildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), "Kırsal Alanda Kadın Çiftçilerin...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), "Kırsal Alanda Kadın Çiftçilerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında Kosova'daki 45 kadın çiftçiye süt üretiminde kullanılan makineler hibe edildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), "Kırsal Alanda Kadın Çiftçilerin...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), "Kırsal Alanda Kadın Çiftçilerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında Kosova'daki 45 kadın çiftçiye süt üretiminde kullanılan makineler hibe edildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), "Kırsal Alanda Kadın Çiftçilerin...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), "Kırsal Alanda Kadın Çiftçilerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında Kosova'daki 45 kadın çiftçiye süt üretiminde kullanılan makineler hibe edildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), "Kırsal Alanda Kadın Çiftçilerin...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), "Kırsal Alanda Kadın Çiftçilerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında Kosova'daki 45 kadın çiftçiye süt üretiminde kullanılan makineler hibe edildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), "Kırsal Alanda Kadın Çiftçilerin...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), "Kırsal Alanda Kadın Çiftçilerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında Kosova'daki 45 kadın çiftçiye süt üretiminde kullanılan makineler hibe edildi.

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