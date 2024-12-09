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TİKA, Kuzey Makedonya'daki Çiftçilere Süt Üretimi İçin Ekipman Desteği Sunuyor

TİKA, Kuzey Makedonya'daki 90 çiftçi ailesine süt üretimini artırmak amacıyla ekipman desteği sağladı.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 13:44
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 13:56
TİKA, Kuzey Makedonya'daki Çiftçilere Süt Üretimi İçin Ekipman Desteği Sunuyor

TİKA, Kuzey Makedonya’da Çiftçilere Destek Veriyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Kuzey Makedonya’daki çiftçilere süt üretimini geliştirmek amacıyla önemli bir ekipman desteği sağladı. TİKA'nın yaptığı açıklamaya göre, Başkanlık, Kuzey Makedonya’nın kırsal bölgelerinde tarım ve hayvancılıkla ilgilenen çiftçi ailelerine yardım etmeye yönelik projelerini sürdürüyor.

Desteklenen Bölgeler ve Ekipmanlar

TİKA'nın destek sağladığı bölgeler arasında Lozova, İştip, Karbintsi, Radoviş, Konçe, Vasilevo, Valandova, Demir Kapı, Gradsko, Resne, Plasnitsa, Gostivar ve Merkez Jupa yer alıyor. Bu kapsamda, tarım ve hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren 90 çiftçi ailesine süt sağma makineleri, süt taşıma bidonları ve hijyen malzemeleri temin edildi.

Törende Dikkat Çeken Açıklamalar

Ekipmanların teslim törenine katılan TİKA Üsküp Koordinatörü Fevziye Şeyma Babayiğit, TİKA'nın 2005 yılından bu yana Kuzey Makedonya’nın çeşitli bölgelerinde pek çok projeye imza attığını belirtti. Babayiğit, "Kırsal bölgelerde yaşayan çiftçilere yönelik projelerimizle, ailelerin ürettikleri süt ürünlerini hem kendilerinin tüketmesini hem de yerel piyasada pazarlayarak aile ekonomilerine katkı sağlamasını hedefliyoruz. Böylece kırsal kalkınmaya destek olmayı amaçlıyoruz," dedi.

Çiftçilerin Memnuniyeti

Projeden faydalanan çiftçiler, aldıkları destekten duydukları memnuniyeti dile getirerek Türkiye’ye ve TİKA’ya teşekkürlerini iletti. Bu projeyle kırsal alanlardaki çiftçi ailelerin altyapı ve teknik kapasitelerini güçlendirmenin yanı sıra, gelir düzeylerini artırmak, kırsaldan göçü önlemek ve kaliteli gıda üretimini desteklemek amaçlanıyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Kuzey Makedonya’daki çiftçilere süt üretimini...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Kuzey Makedonya’daki çiftçilere süt üretimini geliştirmek amacıyla ekipman desteği sağladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Kuzey Makedonya’daki çiftçilere süt üretimini...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Kuzey Makedonya’daki çiftçilere süt üretimini geliştirmek amacıyla ekipman desteği sağladı.

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